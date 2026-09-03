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KOMENTÁŘ: Šibenice nebo klepadlo na koberce? Nová atrakce na náměstí budí rozpaky

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Více než 16 let vedou nejen Plzeňané bouřlivé diskuse o pozlacených kašnách na náměstí Republiky. Moderně pojaté chrliče nesou jména Velbloud, Chrtice a Anděl a odkazují na městský znak. Část lidí kašny chválí, část je nenávidí. Jsou vyhledávaným objektem fotografů. Teď se na nově opravené části náměstí objevily dvě podivné kovové konstrukce vypadající jako šibenice. Jde o mlžítka. A je jasné, že s nimi zažijeme hodně legrace.
KOMENTÁŘ: Šibenice nebo klepadlo na koberce? Nová atrakce na náměstí budí rozpaky

KOMENTÁŘ: Šibenice nebo klepadlo na koberce? Nová atrakce na náměstí budí rozpaky

Zdroj: Zuzana Pešková, Visit Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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