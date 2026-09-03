Záhadný Fíforec vytvořil legendární překážku a potom beze stopy zmizel

Všichni jezdci znají v bikeparku Fíforcovy schody. Ale jen opravdoví pamětníci a znalci místních reálií znají okolnosti jejich vzniku. Bikepark na Špičáku tehdy před 20 lety budovali dobrovolníci se svými partami, kteří sem přenesli poznatky ze zahraničních středisek. Pracovali nezištně dosud stále oblíbenou českou formou práce - jako brigádníci. A jedním z nich byl i pán nezvyklé přezdívky Fíforec.
„Traduje se, že tady byl na brigádě právě u budování kamenných schodů, ale po prvním roce provozu ho už nikdo nikdy u nás neviděl. Měli jsme prostě štěstí, že šel náhodou kolem. Z úcty k němu už jsme na schody nikdy nesáhli,“ vysvětluje s úsměvem hrabalovsko-cimrmanovský původ místa Jan Kasík, ředitel areálu Šumavský Špičák.
Spanilá jízda připomene pionýrské časy
Netradiční jízda v bikeparku startuje v sobotu 5. září v 15:00 hodin a jet může každý, kdo má chuť. Šumavský Špičák si jízdou připomene vskutku „pionýrské“ časy, kdy české lyžařské areály začaly zapojovat letní měsíce do svých aktivit a lákat návštěvníky nejen na lyže.
„V 15 hodin odstartujeme od rozhledny na vrcholu Špičáku hromadný sjezd, chcete-li rekreační downhill, všech, kdo se k závodu přihlásí. Byli bychom rádi, když se účastníci dostaví v úborech a na modelech kol plus minus z roku 2006. Nejede se na čas, ani o body, ale jde o takovou spanilou vzpomínkovou jízdu,“ říká za pořadatele Jan Kasík.
Součástí jízdy budou i dvě zastávky, kde na jezdce čeká překvapení, které by ale měli bez problémů zvládnout. Jedna z nich bude právě u Fíforcovo schodů, což je podle pamětníků jediné místo v bikeparku, které se za 20 let fungování nezměnilo.
Jedinou trochu oficiální částí akce bude po skončení závodu děkovačka všem asi patnácti stavitelům prvního bikeparku v Česku od bratří Lučanů po Richarda „Gaspi“ Gasperottiho. I díky nim na Špičák začali následně dojíždět milovníci cyklojízdy na horách i ze zahraničí a ne ledajakého. Bikeři z USA, Nového Zélandu, Austrálie, Jižní Afriky, Chile, Argentiny nebo Peru si tu pravidelné měří síly s Evropany včetně Čechů při downhill cupech.
Ročně do bikeparku na Šumavském Špičáku zavítá přes 10 000 cyklistů, z celkových přibližně 40 000 letních návštěvníků střediska. A nejde jen o profi jezdce. Nové trati – především jednoduchý singltrack, zvládají v současnosti i rodiny s dětmi.
Historie bikeparku Šumavský Špičák
V roce 2006, kdy se otvíral, měl pouhou jednu trasu. Rozhodně ale tehdy netrpěl mediálním nezájmem. Tehdejší správa Národní parku a CHKO Šumava totiž příliš nesouznila s letním provozem areálu. Ten měl svoji premiéru se sedačkovou lanovkou pro pěší i cyklisty právě v roce 2006. Areál musel bikepark z úředního rozhodnutí načas zavřít, než se podařilo si vše vzájemně vysvětlit a najít symbiózu v ochraně přírody a jejího využívání k letním aktivitám.
Lanovka na vrchol Špičáku tak už mnoho let jezdí v létě vždy od začátku května do 15. června jen o víkendech a státních svátcích. Pak je zhruba 90 dnů v každodenním provozu do 15. září. Potom opět jen o víkendech do konce října.
V současnosti je Šumavský Špičák známý svými traily různých obtížností. „Všechny mají přírodní charakter, flow a vysoký fun faktor. Downhillová trasa Struggle pravidelně hostí závody českého i evropského poháru a řadí se mezi nejtechničtější sjezdové tratě. Na Black Friday nebo Good Year Family Line si užijí jak začátečníci, tak pokročilí," informoval mluvčí areálu Karel Samec. Bikepark celkem nabízí pět hlavních tratí, ale i sklil centrum se skoky, překážkami pro výuku začátečníků nebo nafukovací doskočiště. Letos tu poprvé zorganizovali i příměstský tábor pro děti s výukou jízdy na kole v bikeparku/na horách.
Od roku 2024 se tu dá jezdit i do kopce po trati „Uphill 1202“, což je trendová záležitost, když stále více cyklistů si chce vyzkoušet stoupání na vrcholy hor. Jeden z nejlepších evropských bikeparků Šumavský Špičák má též půjčovnu kol a elektrokol, i vyhlášenou bikovou školou Gravity Academy. Zařazen je i v systému Gravity card - což je společná celosezónní jízdenka, která umožní neomezený přístup do 32 nejlepších evropských bikeparků.