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Záhadný Fíforec vytvořil legendární překážku a potom beze stopy zmizel

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Dvacet let z piety nikdo nesáhl na Fíforcovy schody, které jsou známou překážkou v bikeparku na šumavském Špičáku. Právě před dvaceti lety zde parta nadšenců vybudovala první pořádný bikepark v Česku. Na jeho vzniku se tehdy podílel téměř cimrmanovským způsobem i záhadný Fíforec. Bikepark v sobotu oslaví své pionýrské časy recesistickou jízdou s překvapením pro jezdce.
Záhadný Fíforec vytvořil legendární překážku a potom beze stopy zmizel

Záhadný Fíforec vytvořil legendární překážku a potom beze stopy zmizel

Zdroj: Karel Samec, Jan Kasík, Šumavský Špičák
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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