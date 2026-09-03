Alcaraz varuje tenisový svět: Když se nic nezmění, bude to ještě horší. Plánuje vynechávat turnaje a vzdorovat ATP

2. září 2026, Flushing Meadows. Carlos Alcaraz právě v přímém přenosu smetl Jaimeho Fariu ve druhém kole a místo obvyklých frází o kvalitě soupeře zamířil k mikrofonu s jiným tématem. Čtyři měsíce nucené absence kvůli zraněnému zápěstí, sedm vynechaných turnajů včetně Roland Garros a Wimbledonu, mu podle vlastních slov otevřely oči. „V budoucnu budu dělat pauzy na měsíc, možná dva. Některé turnaje prostě vynechám,“ řekl světová trojka novinářům. Nejde o výkřik frustrovaného hráče po prohře. Jde o deklaraci jedné z největších tváří okruhu, že systém, který ji živí, ji zároveň ničí.
Čtyřicet týdnů na cestách
Alcaraz na tiskové konferenci po druhém kole US Open popsal mechaniku, kterou zná každý hráč první stovky, ale málokdo ji pojmenuje takto nahlas. Při plném plnění povinností stráví tenista na tour zhruba čtyřicet týdnů v roce. Čtyři grandslamy, osm povinných Masters 1000, z nichž sedm se od roku 2025 hraje v prodlouženém dvanáctidenním formátu, k tomu ATP 500 a 250, Davis Cup, exhibice. Mezi turnaji cestování, přesuny mezi kontinenty, změny povrchů. Prostor na regeneraci a přípravu se scvrkává na úzké mezery.
Není to poprvé, co Alcaraz toto téma otevřel. Už v říjnu 2025 na Masters v Paříži říkal, že počet turnajů je příliš vysoký a hráči nemají kvalitní čas na odpočinek. Tehdy to znělo jako obecná poznámka. Teď, po vynucené stopce, která zahrnovala Madrid, Řím, Queen’s, Montreal i Cincinnati, přidal osobní závazek: nebude čekat, až se systém změní, začne škrtat sám.
Není v tom sám, ale ani spolu
Alcarazova kritika nezní ve vzduchoprázdnu. Daniil Medveděv v únoru 2026 volal po přenastavení žebříčkového systému, aby se hráči nemuseli honit za body v tolika akcích. Jannik Sinner v květnu otevřeně mluvil o narůstající únavě po hlubokých jízdách nabitou částí sezony. Alexander Zverev kritizoval jedenáctiměsíční sezonu a roztažené Masters už v květnu 2024 v Římě.
Institucionální rovinu pak zastupuje PTPA, hráčská asociace, kterou spoluzakládal Novak Djokovič a která v březnu 2025 podala žalobu proti ATP, WTA a ITF. Jenže právě Djokovič v lednu 2026 od PTPA odstoupil kvůli pochybnostem o transparentnosti. Jednotná hráčská fronta se tak rozpadá dřív, než stihla zesílit. Každý hvězdný hráč tlačí svou linku jinak: Medveděv přes žebříček, Zverev přes délku sezony, Alcaraz teď přes osobní bojkot. Společný jmenovatel existuje, společná strategie nikoli.
Co ATP udělala, a co neudělala
Předseda ATP Andrea Gaudenzi dlouhodobě hájí pozici, že hráči jsou nezávislí kontraktoři a kalendář si řídí sami. Organizace přitom není úplně hluchá: pro rok 2026 snížila počet započítávaných výsledků z devatenácti na osmnáct a odebrala jednu povinnou ATP 500. Změny v denním plánování zápasů ATP sama označila za „přímý výsledek zpětné vazby od hráčů“.
Jenže kosmetická flexibilizace naráží na strukturální problém. Sedm dvanáctidenních Masters, čtyři dvoutýdenní grandslamy, povinná účast pod hrozbou finančních a žebříčkových sankcí: to je skelet, který dílčí úpravy neohnou. A ke dni Alcarazovy tiskové konference se nepodařilo dohledat žádnou přímou reakci ATP na jeho slova. Ticho může znamenat kalkulaci: reagovat na jednoho hráče by znamenalo otevřít Pandořinu skříňku pro všechny ostatní.
Co Alcaraz riskuje, a kde by mohl škrtat
Plán Alcarazova zbytku sezony před jeho výrokem zahrnoval nabitý podzim: Laver Cup, Tokio, Šanghaj, Six Kings Slam, Paříž, ATP Finals a případně finále Davis Cupu. Žádný konkrétní turnaj k vynechání nejmenoval. Podle nás je ale logika jasná: pokud chce šetřit tělo s menším žebříčkovým dopadem, první na řadě budou exhibice typu Six Kings Slam a nepovinné ATP 500, ne grandslamy. Škrtnutí Masters by ho stálo body i peníze; ANSA připomíná finanční a žebříčkové sankce za neomluvené absence.
Reálnější riziko než propad na okraj stovky je ztráta pozice v honbě o čelo žebříčku a Race to Turin. Pro dvacetiletého hráče s ambicí dominovat dekádu je to kalkulace, kterou musí dělat každý rok znovu.
Kam to může vést
Krátkodobě je pravděpodobnější série individuálních odstoupení a hlasitější veřejný tlak než jednotná hráčská fronta. Alcaraz ale posunul debatu o krok dál, od stěžování si k osobnímu závazku. Pokud se k němu přidá Sinner nebo Medveděv a z podzimních Masters začnou mizet hlavní tváře, ATP bude muset odpovědět něčím víc než snížením jednoho čísla v žebříčkové tabulce. Otázka už nezní, jestli je kalendář přeplněný. Otázka zní, kdo ustoupí první.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář