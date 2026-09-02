Jedenáct premiér uvede v nové sezoně Divadlo J. K. Tyla. Tři z nich budou světové

Českou premiéru budou mít britská komedie V dobrém i ve zlém a izraelské drama Koho miluje má duše. Celkem DJKT nabídne jedenáct premiér, dva obnovené tituly a čtyřicet inscenací na repertoáru. Program doplní tradiční koncerty, doprovodné aktivity a především otevření Lektorsko-edukačního centra TyLEC.
„Máme za sebou úspěšnou sezónu, která potvrdila, že diváci mají o živé divadlo stále velký zájem. O to větší odpovědnost cítíme při přípravě té další. Vedle premiér chceme rozvíjet také vztah publika k divadlu. Proto vznikl TyLEC – centrum, které propojí uměleckou tvorbu s poznáním a nabídne program dětem, školám, seniorům i široké veřejnosti. Divadlo totiž nekončí spuštěním opony,“ vysvětluje ředitel DJKT Martin Otava.
TyLEC bude pořádat dramaturgické a lektorské úvody, workshopy, besedy, exkurze do zákulisí i programy pro školy a pedagogy. Lektorsko-edukační centrum tak zastřeší aktivity, které divákům umožní poznat divadlo i z jiné perspektivy než pouze z hlediště. V jeho čele stane dosavadní dramaturg souboru muzikálu Pavel Bár.
„Jsem rád, že vedení DJKT za podpory města Plzně přistoupilo stejně jako řada divadel u nás i v zahraničí k založení lektorského centra. Cením si, že úkolem rozjet jeho provoz pověřilo právě mě. Deset let jsem se v muzikálovém souboru pokoušel nabízet divákům co nejzajímavější zážitky a v podobném duchu chci pokračovat i v nové roli. Věřím, že díky našim akcím ještě více přiblížíme divadelní umění veřejnosti a kolem divadla vybudujeme živou komunitu návštěvníků,“ říká Pavel Bár.
Jedna světová premiéra
První premiérou sezóny bude Pucciniho Bohéma, následovat bude světová premiéra opery Zdeňka Lukáše Falkenštejn z roku 1985. „Falkenštejn je pro nás mimořádnou událostí, protože připomínáme skladatele, jehož jméno je s Plzní neoddělitelně spojené. Věřím, že se podaří vrátit do života dílo, které si své místo na operních jevištích zaslouží,“ doplňuje šéf opery Jiří Petrdlík. Pro listopadové Rekviem v katedrále chystá opera Rekviem od Antonia Salieriho. Závěr sezóny bude patřit 11. ročníku Noci s operou a Verdiho Trubadúrovi.
Činohra DJKT se v nové sezóně vrací ke klasice. „Hrdina Západu, Strakonický dudák a Romeo a Julie jsou hry, které i po desetiletích a staletích kladou otázky, jež se nás týkají právě teď – o hrdinství, dospívání, lásce i o tom, co od sebe navzájem očekáváme,“ vysvětluje šéf činohry Štěpán Pácl.
Vedle nich soubor přinese plzeňskému publiku dvě české premiéry současných her. Komedii V dobrém i ve zlém oceňovaného dramatika Richarda Beana o stárnutí, partnerském soužití a touze začít znovu a Koho miluje má duše Itaie Segala, příběh sedmnáctiletého Jehonatana, který přežije útok na gay klub, ale teprve doma začne jeho skutečný zápas o právo být sám sebou. V listopadu činohra DJKT připomene osobnost Václava Havla. U příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin uvede ve formě scénického čtení jeho hru z roku 1965 Vyrozumění.
Muzikál nový titul tentokrát neuvede
Muzikálový soubor tentokrát kromě obnovené premiéry Muzikantské pohádky nový titul neuvede. V této sezóně dostanou prostor divácky úspěšné inscenace, jako jsou Jesus Christ Superstar, Sestra v akci, Klec bláznů, Dracula, Six a další. „Máme silný repertoár, který chceme naplno využít. Řada našich titulů se stále těší velkému zájmu diváků a byla by škoda je upozadit jen proto, abychom za každou cenu přidávali další,“ říká šéf muzikálu Jozef Hruškoci.
Baletní soubor nabídne dvě světové premiéry a návrat jednoho úspěšného titulu. Osud jedné z největších tanečních ikon 20. století, Anny Pavlovy, ožije v původním baletu Jiřího Pokorného, zatímco německá choreografka Anna Vita převede do tanečního jazyka Orwellův román 1984. Na repertoár se zároveň vrátí Vyhoďme ho z kola ven.