Plevel mezi dlažebními kostkami zmizí do dvou dnů. Stačí směs ze dvou surovin za pár korun, které má doma každý

Zapomeňte na únavné vytrhávání a nebezpečné chemikálie. Vaší tajnou zbraní v boji proti plevelu se může stát dynamické duo domácích potřeb – tekuté mýdlo a jedlá soda. Tato kombinace je nejen účinná, ale také ekologická a nenáročná pro vaši peněženku.
Jak se poprat s plevelem
Ve velkém kbelíku smíchejte vodu a jedlou sodu, dokud se soda zcela nerozpustí. Poté do roztoku vmíchejte velkou dávku tekutého mýdla.
To pomůže směsi přilnout k listům plevele, čímž se zvýší její účinnost. K aplikaci použijte konvičku nebo rozprašovač. Buďte velkorysí a dbejte na to, aby byl plevel důkladně nasáklý, jak radí web DrivewayPavingDublin. Proč to vlastně funguje
Jedlá soda, která je mírně žíravá, narušuje přirozenou rovnováhu pH plevele, čímž účinně způsobí jeho uschnutí, aniž by poškodila vaši dlažbu. Mýdlo zase působí tak trochu jako lepidlo a zajišťuje, že soda na rostlinách ulpí dostatečně dlouho na to, aby vykonala své kouzlo.
Zdroj fotografie: Freepik Mít upravený zahradní dvorek nebo chodník nemusí být tak samozřejmé, jak se na první pohled zdá. Pomoci může i ocet
Dalším šampionem v tomto mnohdy vyčerpávajícím souboji je ocet. Hodí se zejména na odolnější plevele, které jsou odolnější vůči mírnějšímu ošetření, jež soda s mýdlem představují. Příprava octového postřiku si vyžaduje tyto ingredience:
1 díl octa 3 díly vody několik kapek mýdla 1 polévkovou lžíci hrubé soli
V lahvi s rozprašovačem smíchejte ocet a vodu. Přidejte mýdlo a sůl a protřepejte láhev, aby se vše důkladně promíchalo.
Plevel postříkejte až do skanutí. Pokud je hodně odolný, aplikujte postřik znovu po několika dnech. Kyselina octová v octě je pro rostliny smrtící, protože způsobuje jejich rychlé vysušení. Přidaná sůl pak podle webu Homes&Gardens působí jako vysoušedlo a působení celé směsi dále urychluje a zintenzivňuje. Zdroj fotografie: Freepik Hotovou směs nalijte přímo na plevel, a zejména se zaměřte na oblast kořenů. Díky tomu nežádoucí rostliny rychle zlikvidujete.
Díky těmto praktickým tipům jste nyní dobře vybaveni na to, abyste se s jistotou a lehkostí vypořádali s jakýmikoliv plevelnými vetřelci.
Užijte si plný potenciál své zahrady a vychutnejte si svůj venkovní ráj se vším všudy. Běžný plevel na zahradě pak můžete také šikovně přeměnit na hnojivo, jak už Chalupáři-Zahrádkáři radili dříve.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři