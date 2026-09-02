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Drony, satelity i laser. Archeologové se bez moderních technologií už neobejdou

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Práce archeologa už dávno není jen bádáním nad mapami a lopotěním na vykopávkách. Tento vědecký obor prošel zásadní technologickou proměnou a klasickou terénní práci dnes doplňují pokročilé metody, třeba s pomocí dronů, satelitů nebo laserů. Ostatně o tom budou na konferenci v Plzni hovořit světové špičky v oboru. Zaměří se na takzvanou leteckou archeologii.
Drony, satelity i laser. Archeologové se bez moderních technologií už neobejdou

Drony, satelity i laser. Archeologové se bez moderních technologií už neobejdou

Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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