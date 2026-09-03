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MSPO 2026: CSG na největším obranném veletrhu ve střední Evropě

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Veletrh MSPO 2026 se koná každoročně v polských Kielcích a řadí se mezi nejvýznamnější akce v oblasti výroby a vývoje obranných a bezpečnostních technologií. Řadu let na MSPO vystavují rovněž firmy patřící do skupiny CSG.
MSPO 2026: CSG na největším obranném veletrhu ve střední Evropě

MSPO 2026: CSG na největším obranném veletrhu ve střední Evropě

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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