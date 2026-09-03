MSPO 2026: CSG na největším obranném veletrhu ve střední Evropě

Veletrh MSPO 2026 se koná každoročně v polských Kielcích a řadí se mezi nejvýznamnější akce v oblasti výroby a vývoje obranných a bezpečnostních technologií. Řadu let na MSPO vystavují rovněž firmy patřící do skupiny
CSG. Během letošního 34. ročníku, který se uskuteční ve dnech 8. až 11. září, to konkrétně budou Tatra Export, Excalibur Army, Tatra Defence, MSM Group, Vývoj Martin, AviaNera Technologies a také CSG Polska a polská společnost Domar MS. Své výrobky a služby firmy představí v hale 4 na stánku E20 a také ve venkovních expozicích 2Z-07 a 6Z-07.
Tatra Export, dceřiná společnost automobilky Tatra Trucks, kterou bude v Polsku zastupovat, ve venkovní expozici v polské premiéře předvede vojenskou Tatru Force 3. generace v konfiguraci 8×8 a v provedení valník se zcela novou prodlouženou čtyřdveřovou kabinou pro až šestičlennou osádku. Tento těžký taktický a logistický vůz je vybaven modernizovaným vzduchem chlazeným dvanáctiválcovým motorem Tatra T3D-930 s elektronickým řízením o výkonu 450 kW a automatickou převodovkou Allison. Nová čtyřdveřová kabina vyvinutá pro vojenské účely se vyznačuje mnoha bezpečnostními prvky a také moderním interiérem zahrnujícím i digitalizovanou palubní desku. Maximální hmotnost vozidla může činit až 44 tun, přičemž je schopno přepravovat náklad až do hmotnosti 25,5 tuny.
Další kopřivnická společnost
Tatra Defence (TD) se specializuje na vývoj a výrobu pancéřovaných pozemních vozidel, jako jsou například typy Pandur 8×8 nebo TITUS 6×6. TD do Kielců poprvé přiveze nové vozidlo Tadeas 4×4 na podvozku Tatra, které je vhodné pro řadu úkolů a způsobů použití. Vozidlo Tadeas se v provedení 6×6 již v minulosti v Polsku představilo, TD navíc s místní společností Huta Stalowa Wola připravila polskou verzi nazvanou MTV 6×6 Heron, která se bude v Polsku vyrábět pro tamní ozbrojené síly. I nový Tadeas 4×4 tedy má velký potenciál v Polsku zaujmout. Obrněné vozidlo Tadeas 4×4, Tatra Defence
Šternberská společnost
Excalibur Army na veletrhu poprvé vystaví pancéřované vozidlo Patriot 4×4 vybavené minometným systémem Alakran s automatickým zaměřováním a pokročilým systémem řízení palby. Tento mobilní minometný systém je dostupný v ráži 81 mm nebo 120 mm. Patriot 4×4 je osvědčená konstrukce na podvozku Tatra, kterou Excalibur Army již dodala řadě zákazníků. Nedávno uspěla také v regionu Jihovýchodní Asie, kde získala kontrakty na dodávku obrněných vozidel Patriot 4×4 v různých variantách v celkovém počtu přes 100 kusů, a to včetně verze vybavené minometem, která se představí v Kielcích. Patriot 4×4, Excalibur Army
Dalším vystavovatelem na společném stánku skupiny CSG bude společnost
MSM Group, která zahrnuje několik výrobců moderního středorážového a velkorážového střeliva. Společnost ZVS je tradičním slovenským podnikem, který se již desítky let specializuje na dělostřeleckou munici. Do Kielců přiveze ukázku dělostřelecké munice ve standardní ráži 155 mm NATO. Další slovenská společnost VOP Nováky na MSPO ukáže celou škálu cvičné dělostřelecké munice a minometnou munici v rážích 60 mm, 81 mm nebo 120 mm. Do MSM Group spadá i španělská společnost Fábrica de Municiones Granada. Ta návštěvníkům výstaviště v Kielcích představí různé druhy tankové munice ráže 120 mm a dělostřelecké a tankové munice ráže 105 mm, která je standardní u moderních bojových tanků a dělostřeleckých systémů NATO. Součástí MSM Group je také společnost ZVI Vsetín, která v Kielcích vystaví středorážovou munici 30×173 mm, 30×113 mm a 20×102 mm určenou například pro bojová vozidla pěchoty či dálkově řízené zbraňové stanice nebo letecké kanóny.
Společnost
Vývoj Martin bude na veletrhu MSPO 2026 prezentovat dva typy mobilních kontejnerových pracovišť určených pro podporu velení, komunikace a řízení operací v terénu. Prvním z nich bude Support Shelter SuS, mobilní pracoviště určené pro velení, plánování a řízení operací. Poskytuje chráněný prostor pro kritické informační a komunikační systémy a umožňuje zachovat kontinuitu velení i v náročných podmínkách nasazení. Druhým vystavovaným řešením bude Technical High Mobility Operator Shelter (THMS OP), vysoce mobilní operátorský kontejner navržený pro spojovací, koordinační a podpůrné úkoly v terénu. Umožňuje rychlé vytvoření pracoviště pro obsluhu technologií a zajištění komunikace přímo v prostoru operace.
Na stánku skupiny CSG bude také vystavovat společnost
AviaNera Technologies, která se specializuje na vývoj, výrobu a prodej malých proudových motorů určených pro bezpilotní prostředky. V Kielcích představí kompaktní proudový motor řady MTJ300, jenž je navržen pro lehké UAV nebo řízené střely a cvičné terče. Mezi jeho hlavní přednosti patří malé rozměry a velmi nízká provozní hmotnost.
Na veletrhu MSPO se v samostatné expozici bude prezentovat i společnost
CSG Polska a společnost Domar MS,člen skupiny CSG. CSG Polska má na starosti obchodní aktivity skupiny CSG na polském trhu a specializuje se na distribuci produktů v oblastech obranného a bezpečnostního průmyslu, automobilového průmyslu, letectví a železničního průmyslu.
Význam veletrhu MSPO v Kielcích nejen pro Evropu ilustrují vedle prestižních jmen vystavovatelů i konkrétní čísla: letos se výstavní plocha rozšíří na více než 40 tisíc m2, přičemž se na ní představí rekordních více než tisíc vystavovatelů ze 40 zemí. Pro srovnání 32. ročníku se zúčastnilo 769 vystavovatelů z 34 zemí světa. Firmy skupiny CSG považují veletrh MSPO za jeden z nejvýznamnějších veletrhů svého druhu v Evropě vedle pařížského Eurosatory, o čemž svědčí například i skutečnost, že zde v minulosti představily některé své výrobky v evropských premiérách, ale také například ocenění, která skupina CSG získala za nejlepší design stánku ze všech vystavovatelů v letech 2021 a 2023.
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CSG Autor/Licence fotografie: Logistický automobil Tatra Force 8×8, CSG