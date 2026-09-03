Douděra opouští Slavii a v dopise na rozloučenou uznal své chyby. Do nadace klubu navíc věnoval 100 tisíc korun

Když v květnu letěly po trávníku v Edenu červené karty, vulgarity a nakonec i fanoušci, málokdo by čekal, že příběh Davida Douděry ve Slavii skončí stokorunovým darem a slovy vděčnosti. Přesto se přesně to stalo. 2. září oznámil FC Cincinnati jeho přestup do MLS, o den později se na Douděrově Instagramu objevil text, který nemá daleko k veřejné zpovědi. Žádný seznam provinění bod po bodu, ale jasné převzetí odpovědnosti za emoce, které ho opakovaně dostávaly do potíží. A na konci: sto tisíc korun pro Nadační fond Slavie.
Co stálo na začátku konce
9. května 2026 hostila Slavia 317. derby se Spartou. Zápas nikdy nedošel do regulérního konce. V 59. minutě dostal Tomáš Chorý červenou za úder loktem do obličeje Asgera Sörensena. V nastavení pak přišla druhá červená, pro Douděru, který už seděl na lavičce po vystřídání a pustil se do rozhodčích. Krátce nato vtrhli na hřiště domácí fanoušci, utkání bylo přerušeno a následně kontumováno 0:3.
Jaroslav Tvrdík reagoval tvrdě. Oba hráče vyřadil z kádru a veřejně je označil za recidivisty. „Všichni věděli, že tolerance končí,“ řekl šéf Slavie o dva dny později pro Radiožurnál Sport. Nešlo prý o jednorázový zkrat, ale o vyústění dlouhodobého problému s nekontrolovanými vulgaritami směrem k rozhodčím.
Dopis, který nečekal nikdo
Douděrův instagramový vzkaz, citovaný serverem Infotbal.cz, má několik vrstev:
- Přiznání, že celý život hraje fotbal srdcem a že ho emoce opakovaně dostaly do situací, na které není pyšný.
- Zdůraznění, že Slavia pro něj nebyla jen zaměstnání, ale součást života.
- Poděkování Tvrdíkovi, tedy muži, který ho z kádru vyhodil, a sportovnímu řediteli Přemyslu Kovářovi.
- Dar sto tisíc korun Nadačnímu fondu Slavie.
- Věta, že neodchází se zlobou ani s výčitkami, ale s vděčností.
Proč děkovat člověku, který vás veřejně potrestal? Odpověď leží v roce 2024. Douděra tehdy prošel vážnou rodinnou zdravotní situací, o které Slavia otevřeně psala na svém webu. Sám hráč říkal, že mu klub včetně Tvrdíka výrazně pomohl vrátit se do režimu profesionálního fotbalisty. V dopise to shrnul tak, že mu Tvrdík „nastavil zrcadlo, kterým ho osvobodil“. Částku sto tisíc korun veřejně nevysvětlil, označil ji za malé gesto s tím, že po vlastní zkušenosti ví, jak takové peníze pomáhají lidem, kteří „doopravdy bojují“.
Chorý zůstal, Douděra odešel. Proč?
Oba hráči dostali po derby stejný trest, vyřazení z kádru. Jenže v létě se jejich cesty rozdělily. Chorý se vrátil. Tvrdík v červenci vysvětlil, že mu klub dává podmínečnou šanci, ale případné prodloužení smlouvy závisí na podzimním chování bez jediného excesu. U Douděry převážil jiný faktor: hráč sám ještě před koncem minulé sezony avizoval zájem zahrát si v zahraničí. Klub mu cestu otevřel.
Disciplinárně se oba případy lišily. Chorý dostal šest zápasů za fyzický atak, Douděra tři za verbální výlev z lavičky. Sportovně ale Slavia potřebovala útočníka víc než pravého wingbeka, na Douděrově pozici už v přípravě rostli Eliáš Piták a Samuel Isife. Trenér Jindřich Trpišovský po startu sezony popsal Pitáka jako ofenzivně silnějšího, Isifeho jako fyzicky vybavenějšího. V posledním derby na Letné 30. srpna nastoupil na pravé straně dokonce Tomáš Vlček, kterému klub v červenci prodloužil smlouvu. Slavia se bez Douděry obešla. A Douděra to věděl.
Cincinnati: restart s českou oporou v kabině
FC Cincinnati oznámil Douděrův příchod 2. září. Smlouva běží do sezony 2027/28 s opcí na další ročník, nejde tedy o zkoušku, ale o plnohodnotný projekt. Klub ve svém oznámení vypíchl 153 startů za Slavii, 24 gólů, dva ligové tituly, domácí pohár i účast v Lize mistrů. Připomněl také 18 reprezentačních startů a základní sestavu proti Mexiku na mistrovství světa 2026.
Praktická komplikace: Douděra se k týmu připojí až po obdržení víza P-1. Nejbližší domácí zápas Cincinnati je 5. září proti D.C. United, ale jestli ho stihne, není jisté. Jisté je něco jiného: v šatně na něj čeká Pavel Bucha, se kterým sdílel šest zápasů v českých mládeňických a seniorských reprezentačních výběrech. Pro hráče po konfliktním odchodu z domácí ligy je kombinace zahraničního restartu a známé tváře v kabině těžko náhoda.
Bilance, která zůstane
Sto padesát tři zápasů, dva tituly, pohár, Liga mistrů. A taky dvě červené karty v derby, vyřazení z kádru a veřejné označení za recidivistu. Douděrova slávistická kariéra se nedá zredukovat na jedno ani na druhé. Dopis na Instagramu není omluvenka ani krizová komunikace, je to pokus uzavřít kapitolu tak, aby z ní nezůstala jen ta poslední, nejhlasitější stránka.
Sto tisíc korun pro Nadační fond Slavie tečku nepostaví. Ale naznačí, jakým směrem chce Douděra příběh dovyprávět.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle