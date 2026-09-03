Strážníci našli pohozenou kamennou desku. Internet řeší, odkud pocházíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Strážníci našli pohozenou kamennou desku. Internet řeší, odkud pochází
Policejní zásahová jednotka zakročovala proti ozbrojenému muži, který se zabarikádoval v jednom z domů v...
Práce archeologa už dávno není jen bádáním nad mapami a lopotěním na vykopávkách. Tento vědecký obor prošel...
S dramaturgií, která vedle klasických děl, jako jsou Romeo a Julie či Bohéma, sází na původní tvorbu i...
Z výšky šesti metrů spadla na zem z jedné z překážek v lanovém centru dvacetiletá žena a vážně se zranila....
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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