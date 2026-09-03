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Strážníci našli pohozenou kamennou desku. Internet řeší, odkud pochází

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Neobvyklý případ rozplétali plzeňští strážníci. Vyjížděli ke garážím u nemocnice na Borech, kde se válela masivní kamenná deska. Její fotografii zveřejnili na sociálních sítích s popiskem, že není jisté, odkud pochází. Lidé začali hned spekulovat. Na desce je totiž jasně čitelný nápis „Wilsonův most“, což je nejmladší kamenný most v Česku.
Strážníci našli pohozenou kamennou desku. Internet řeší, odkud pochází

Strážníci našli pohozenou kamennou desku. Internet řeší, odkud pochází

Zdroj: Městská policie Plzeň
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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