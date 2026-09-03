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PŘEHLED: Kosovská, u Billy, Romana Havelky. Jaké další silnice se budou opravovat?

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S příchodem nového školního roku plánuje vedení Jihlavy další opravy silnic a s tím související uzavírky. Primátor města Petr Ryška (ODS a KDU-ČSL) mluví například o dlouho plánované uzavírce křižovatky ulice Tolstého a třídy Legionářů.
PŘEHLED: Kosovská, u Billy, Romana Havelky. Jaké další silnice se budou opravovat?

PŘEHLED: Kosovská, u Billy, Romana Havelky. Jaké další silnice se budou opravovat?

Zdroj: Město Jihlava
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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