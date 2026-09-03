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Golfista Woods přišel o řidičák na pět let. U soudu ho přesvědčila přiznat vinu partnerka, snacha prezidenta Trumpa

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Soud na Floridě uložil Woodsovi absolutní zákaz řízení bez jediné výjimky. Pokud sedne za volant, jde rovnou do vězení.
Golfista Woods přišel o řidičák na pět let. U soudu ho přesvědčila přiznat vinu partnerka, snacha prezidenta Trumpa

Golfista Woods přišel o řidičák na pět let. U soudu ho přesvědčila přiznat vinu partnerka, snacha prezidenta Trumpa

Zdroj: KA Sports Photos / Creative Commons / CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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