Golfista Woods přišel o řidičák na pět let. U soudu ho přesvědčila přiznat vinu partnerka, snacha prezidenta Trumpa

2. září 2026 vstoupil Tiger Woods do soudní síně v Martin County po boku své přítelkyně Vanessy Trumpové, bývalé manželky Donalda Trumpa Jr. Vyšel bez pout, bez podmínky, bez vězení, ale s pětiletým zákazem řízení, který soudce Darren Steele doprovodil jedinou větou: „Pokud byste z jakéhokoli důvodu řídil, vrátíte se okamžitě do vězení.“ Pro muže, který ještě v březnu tvrdil, že je nevinen, to byl dramatický obrat. Jenže důvod té otočky neleží tam, kde by ho většina lidí hledala.
Proč Woods otočil z „nevinen“ na dohodu
Příběh nezačal u soudu, ale o pět měsíců dřív. 27. března 2026 zastavili policisté na Jupiter Island Woodsovo auto. Dechová zkouška ukázala nulu. V autě ale ležely dvě bílé pilulky identifikované jako hydrokodon, opioidní lék proti bolesti, který Woods sám označil jako „Vicodin“. Když ho policisté požádali o močový test, odmítl. Věděl, co to znamená: na Floridě má odmítnutí testu podle zákona o předpokládaném souhlasu vlastní právní následky.
31. března podal Woods prohlášení o nevině a vzápětí oznámil, že odchází na léčbu kvůli „trvalému uzdravení“. Soud mu povolil vycestovat mimo USA. Pak nastalo ticho. A v tom tichu se rozpadla klíčová větev obžaloby.
Státní zástupce Thomas Bakkedahl po zářijovém jednání veřejně vysvětlil, proč prokuratura přistoupila na dohodu: dva nezávislí toxikologové nenašli dostatečné důkazy, aby šlo bezpečně prokázat ovlivnění hydrokodonem podle standardu pro řízení pod vlivem. Silná zůstávala jen větev odmítnutí testu. Výsledkem byla klasická dohoda o vině a trestu: Woods přijal vinu za bezohlednou jízdu a odmítnutí testu, obžaloba z řízení pod vlivem padla.
Co přesně dostal za trest
Žádné vězení. Žádná podmínka. Žádné veřejně prospěšné práce. Trest vypadá na papíře skoro banálně:
- Pokuta za bezohlednou jízdu: 1 000 dolarů (cca 23 500 Kč)
- Pokuta za odmítnutí testu: 500 dolarů (cca 11 750 Kč)
- Poplatek kanceláři státního zástupce: 18,44 dolaru
- Zákaz řízení: 5 let, bez jakékoli výjimky
Podle WPTV Woods všechny částky uhradil přímo při jednání. Formálně soud uložil dvě pětileté suspendace řidičského oprávnění běžící souběžně, fakticky tedy pět let, ne deset.
Tvrdost trestu neleží v pokutách. Třicet pět tisíc korun je pro miliardáře neviditelná částka. Skutečný úder je absolutní zákaz řízení bez výjimky pro zvláštní obtíže, kterou floridské soudy běžně udělují, třeba na cestu do práce. Woods ji nedostal. Zároveň je ale fér říct, že pro člověka, který si může dovolit stálého řidiče, je pět let bez volantu nesrovnatelně snesitelnější než rok v okresním vězení, o kterém Bakkedahl mluvil jako o reálné hrozbě při plném procesu za řízení pod vlivem.
Trumpová u soudu: co je doloženo a co ne
Vanessa Trumpová seděla za Woodsem během celého jednání. To je ověřitelný fakt. Přišla s ním do budovy, byla vidět na záběrech. Tím ale doložitelná stopa končí.
Žádný primární zdroj, ani soudní spis, ani tisková konference prokurátora, ani Woodsův právní tým, nepopsal, že by Trumpová aktivně zasáhla do právní strategie, vedla rozhovor s obhájci nebo Woodse přesvědčila ke změně postoje. Mediální spekulace o jejím vlivu existují, ale opírají se o blízkost, ne o důkazy.
Co je naopak doloženo: Woods a Donald Trump mají dlouholetý blízký vztah. V únoru 2025 se setkali v Oválné pracovně, Trump v oficiálním přepisu mluví o „velmi zvláštním, velmi dobrém vztahu“ a zmiňuje Woodsův telefonát ohledně vztahu s Vanessou. Po záznamu z palubní kamery z březnové nehody zase unikla Woodsova věta o tom, že „mluvil s prezidentem“. Trump 2. září označil výsledek za férový. Kulisy jsou nepřehlédnutelné. Důkaz o zásahu do stíhání ale chybí.
Třetí kolo: 2017, 2021, 2026
Tohle není Woodsova první jízda s policejním doprovodem. Srovnání ukazuje eskalaci:
2017, Florida: Zatčení za řízení pod vlivem, koktejl léků, Woods nalezen spící za volantem. Výsledek: dohoda na bezohlednou jízdu, 250 dolarů pokuta, 12 měsíců odklonového programu, 50 hodin veřejně prospěšných prací, náhodné testy na drogy. Řidičák si ponechal.
2021, Kalifornie: Těžká havárie, zlomeniny nohy, chirurgické tyče a šrouby. Šerif ale případ uzavřel jako nehodu bez kriminální roviny, žádné důkazy o ovlivnění, žádné obvinění.
2026, Florida: Hydrokodon, odmítnutý test, dohoda o vině a trestu. Výsledek: bez vězení, ale pětiletý absolutní zákaz řízení. Proti roku 2017 je řidičský postih nesrovnatelně tvrdší. Proti plnému procesu za řízení pod vlivem je to ale stále úleva.
Co to znamená pro Woodsovu kariéru
Zákaz řízení aut neznamená zákaz golfu. Woods může létat, může ho vozit řidič, může cestovat na turnaje. Pikantní detail z AP: na Floridě smí dospělý legálně řídit golfový vozík i bez řidičského průkazu. Po hřišti mu tedy zákaz formálně nebrání.
Reálnější brzda je zdravotní a reputační. Po březnové kauze Woods přerušil veškeré golfové aktivity, první veřejné vystoupení absolvoval až 23. června 2026. O konkrétních dopadech na sponzorské smlouvy veřejné zdroje mlčí, ale tři dopravní kauzy za devět let jsou signál, který partneři čtou.
Na konci dne rozhodla toxikologie, ne celebrity. Dva odborníci řekli, že důkazy na řízení pod vlivem nestačí, a celý případ se sesypal do dohody. Woods zaplatil necelých čtyřicet tisíc korun a odevzdal řidičák. Soudce Steele mu na rozloučenou připomněl, že příště to bude cela.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta