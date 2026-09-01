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VIDEO: Statisíce pro vážně nemocnou devítiletou Elišku ze Šumperska. Pomohli běžci

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Rekordní výtěžek zaznamenal čtvrtý ročník závodu Běhej s IZS v Šumperku. Výtěžek charitativní akce jde na pomoc devítileté dcery dlouholetého hasiče ze Šumperka. Eliška bojuje s vážným neurologickým onemocněním.
VIDEO: Statisíce pro vážně nemocnou devítiletou Elišku ze Šumperska. Pomohli běžci

VIDEO: Statisíce pro vážně nemocnou devítiletou Elišku ze Šumperska. Pomohli běžci

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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