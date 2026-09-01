VIDEO: Statisíce pro vážně nemocnou devítiletou Elišku ze Šumperska. Pomohli běžciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
VIDEO: Statisíce pro vážně nemocnou devítiletou Elišku ze Šumperska. Pomohli běžci
Nebojte se špatných známek, když budete mít jenom úspěchy, přestanete se snažit, řekl dnes prezident Petr...
Prezident České republiky Petr Pavel dnes zavítá na Prostějovsko. Vzácného hosta přivítá základní škola v...
Na přibližně 3000 let staré nálezy narazili jeskyňáři v nově objevené jeskyni u Hvozdu na Prostějovsku...
S více než čtyřmi promile alkoholu sedl o víkendu v Litovli na Olomoucku za volant padesátiletý muž. Nejen,...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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