TV tipy: Oblíbené Moře na dvoře, nový Boží plán i komiksový Blade

Na Nova Cinema si budete moci každou sobotu večer připomenout komiksovou sérii o ikonickém lovci upírů Bladeovi v podání Wesleyho Snipese. A začne se samozřejmě stylovým a dosud nejlepším prvním dílem. Slavná komiksová postava, napůl člověk a napůl upír, si jako první hrdina od Marvelu připsala výrazný komerční úspěch ještě před žánrovým boomem a příběh o jeho snaze zastavit upířího lorda Deacona Frosta před zkázou lidstva baví svou říznou akcí a Snipesovým charismatem dodnes.
Už v úterý odstartuje na Nově jedna z největších podzimních novinek stanice. Dobrácký řidič tramvaje Mirek nabídne pomocnou ruku třem mladíkům, jejichž životy se po osobních peripetiích otočily vzhůru nohama a snaží se najít pevnou půdu pod nohama. Mužské spolubydlení ale najednou naruší nová nájemnice v podobě temperamentní Julie. Ústřední kvarteto bude s pomocí Mirka řešit řadu problémů, při nichž se budou muset často spolehnout jeden na druhého.
V pátek večer se můžete na Nova Cinema pobavit u šílené a nahláškované komedie Jump Street 21 na motivy legendárního seriálu s Johnnym Deppem. V hlavních rolích se tentokrát ze řetězu utrhávají Channing Tatum a Jonah Hill coby policisté, kteří se musí coby noví žáci infiltrovat na střední školu. Ve skvělé akční komedii plné bizarních nápadů ale brzy přijdou na to, že prostředí střední školy je ještě nelítostnější a divočejší, než jak si ho pamatují.
V televizní premiéře se na obrazovkách Novy objeví v kinech oblíbený český snímek Moře na dvoře. Ondřej Vetchý se zde představuje coby samotářský výrobce houslí, který spokojeně žije ve své rutině a zajetých pořádcích. Ke spokojenosti mu stačí jeho věrný pes a pravidelné konverzace se slepým ladičem pian Václavem s charismatem Jiřího Langmajera. Josef tajně miluje svoji sousedku, kterou se bojí oslovit, a myslí si, že na všechno má dost času. Jeho život se ale rázem otočí vzhůru nohama a on zjistí, že s některými věcmi se nevyplácí vyčkávat.
Špionážní klasika s Robertem Redfordem v hlavní roli pojednává o literárním vědci, jenž pracuje pro tajné oddělení CIA. To se snaží zjistit, zda se v některém z brakových děl neobjevují tajné informace. Jednoho dne ovšem přijde do kanceláře, kde najde všechny své spolupracovníky mrtvé. Začíná napínavý a mistrně zrežírovaný boj o život, při němž nemůže hlavní hrdina nikomu věřit. Snímek si můžete připomenout v pátek večer na ČT2.
Viggo Mortensen a Colin Farrell si v intenzivním thrilleru podle skutečné události zahráli špičkové potápěče, kteří se snaží v Thajsku zachránit dětský fotbalový tým, jenž uvízl v útrobách podzemní jeskyně, kterou zaplavuje voda. Záchranná skupina proto musí jednat co nejrychleji a v klaustrofobických úzkých prostorách najít pro děti cestu ke svobodě. Realisticky pojatý survival si můžete vychutnat v sobotu večer na Prima MAX.
Pátý element
Pokud jste minulý týden nestihli na Nově devadesátkovou sci-fi klasiku od Luca Bessona, v níž se hrdinný taxikář Bruce Willis snaží v budoucnosti pomoci půvabné mimozemšťance s tváří Milly Jovovich a zabránit zlotřilým plánům šíleného padoucha v podání Garyho Oldmana, můžete si jednu z nejnadupanějších žánrovek 90. let připomenout tento čtvrtek i na Nova Cinema.
TV program dnes
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Zdroj: Kinobox