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Mlha: Absolutní nedotknutelnost, tajemství kolem výběru komiksu a nejpovedenější ztvárnění Kingových nočních můr

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Horor Mlha podle předlohy Stephena Kinga v sobě tají zákulisní boje o děsivý konec. Zjistěte detaily o rychlém natáčení a potížích s herci.
Mlha

Mlha

Zdroj: FOTO:© Darkwoods Productions, distr. AMC
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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