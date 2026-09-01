Olomouc vysadí v okrajových částech zeleň. Dočkají se Černovír, Chválkovice a NemilanyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Olomouc vysadí v okrajových částech zeleň. Dočkají se Černovír, Chválkovice a Nemilany
Prezident České republiky Petr Pavel dnes zavítá na Prostějovsko. Vzácného hosta přivítá základní škola v...
Na přibližně 3000 let staré nálezy narazili jeskyňáři v nově objevené jeskyni u Hvozdu na Prostějovsku...
S více než čtyřmi promile alkoholu sedl o víkendu v Litovli na Olomoucku za volant padesátiletý muž. Nejen,...
Prostějovská hvězdárna se od zítřka zavírá a po vyklizení půjde k zemi. Na místě nechá Olomoucký kraj...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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