Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Lidé prchali po žebřících. Požár v Šumperku policie vyšetřuje pro obecné ohrožení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Desítku zraněných, z nichž dva jsou v kritickém stavu, má na svědomí včerejší masivní požár ubytovny v Šumperku. Pro jednu ženu letěl vrtulník. Proč začalo hořet, vyšetřují policie a hasiči.
Požár ubytovny v Šumperku

Požár ubytovny v Šumperku

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Reklama
Další články z Hanácká Drbna
VIDEO: Hazard na přejezdu. Auto muselo ve Střeni prorazit závory, smetl by ho vlak
VIDEO: Hazard na přejezdu. Auto muselo ve Střeni prorazit závory, smetl by ho vlak
Masivní požár zasáhl ubytovnu v Šumperku, dva zranění v kritickém stavu
Masivní požár zasáhl ubytovnu v Šumperku, dva zranění v kritickém stavu

Závažný požár ubytovacího zařízení s několika zraněnými osobami řešili v neděli večer hasiči a záchranáři...

Národní dům v centru Prostějova pohlídají kamery. Město za ně dá 160 tisíc korun
Národní dům v centru Prostějova pohlídají kamery. Město za ně dá 160 tisíc korun

Národní dům v Prostějově pohlídají bezpečnostní kamery, město za ně zaplatí 160 tisíc korun. Chce tak...

Nová ledová plocha a lepší chlazení. Přerov plánuje modernizaci zimního stadionu
Nová ledová plocha a lepší chlazení. Přerov plánuje modernizaci zimního stadionu

Nové plochy pro letní sporty a celkové modernizace ledové plochy a chladicího zařízení se dočká přerovský...

Čtyři kuličkodráhy s 16 cestami. Areál na Králickém Sněžníku nabízí novou atrakci
Čtyři kuličkodráhy s 16 cestami. Areál na Králickém Sněžníku nabízí novou atrakci

Čtyři kuličkodráhy s 16 drahami nyní nabízí návštěvníkům, zejména dětem, horský areál Králický Sněžník....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.