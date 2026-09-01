Nejhravější návrat do školy se letos odehrává na nehtech

Když nostalgie potká moderní nail art
Ještě před několika lety dominovaly
sociálním sítím dokonale jednobarevné nehty nebo luxusní minimalistické manikúry v mléčných odstínech. Letos se vedle nich prosazuje výrazně hravější estetika. Devadesátá léta se vracejí do módy i beauty světa a jejich vliv je patrný také v současném nail artu.
Právě na nostalgii staví trend
back to school nails. Nejde o doslovnou imitaci školních pomůcek, ale spíše o zachycení atmosféry prvních školních dnů, barevných fixů, samolepek, sešitů a ručně kreslených obrázků. Výsledkem jsou nehty, které působí optimisticky a osobitě, aniž by musely vypadat dětsky. Devadesátková estetika je zpět ve velkém stylu
Móda už několik sezón čerpá inspiraci z minulých dekád a letos se nostalgie výrazně promítá také do manikúry. Podzimní trendy pracují s prvky typickými pro 90. léta, ale převádějí je do současnější a nositelnější podoby.
Mezi oblíbené motivy patří pastelové
barvy, kostky, drobné květiny, barevné puntíky, geometrické obrazce, smajlíci, hvězdičky nebo jednoduché doodles připomínající ruční kresby ze školních sešitů. Objevují se také barevné rámečky kolem nehtů, kombinace několika odstínů nebo hravé variace francouzské manikúry.
Současná verze přitom nemusí působit přeplácaně. Jednotlivé motivy mohou být velmi drobné a čisté, případně se mohou objevit jen na několika nehtech. Díky tomu lze retro inspiraci snadno přizpůsobit i minimalističtějšímu
stylu.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: KRAJKA NEJEN NA ŠATECH: OBJEVTE KOUZLO MANIKÚRY, KTERÁ PŘENÁŠÍ ROMANTIKU I NA NEHTY Foto: AI Generator / Model Gemini Pastelové odstíny oživují podzimní manikúru
Podzim bývá tradičně spojovaný s vínovou, tmavě hnědou, karamelovou nebo švestkovou. Hravé back to school nails ale přinášejí jinou barevnou paletu. Místo typicky podzimních tónů využívají odstíny připomínající zvýrazňovače, voskovky nebo školní pastelky.
Oblíbená je světle žlutá, mentolová, levandulová, pudrově růžová, broskvová nebo světle modrá. Barvy lze kombinovat mezi sebou a vytvořit tak manikúru, v níž má každý nehet trochu jiný charakter.
Právě pastelové tóny zároveň umožňují trend snadno zjemnit. Pokud nechcete výraznou barevnou manikúru, můžete zvolit jeden dominantní odstín a doplnit ho jen několika drobnými motivy. Retro inspirace tak nemusí znamenat výrazné nehty za každou cenu.
Čím hravější, tím lepší
Výraznou součástí tohoto trendu jsou drobné ilustrace připomínající samolepky nebo obrázky z dětských deníků. Typické jsou žlutí smajlíci, jednoduché sedmikrásky, kostkované vzory, barevná srdíčka, spirály nebo minimalistické hvězdy. Objevit se mohou také motivy připomínající linkovaný papír, školní tabuli nebo ručně kreslené čmáranice.
Velmi moderně působí kombinace průhledného či jemně mléčného základu s několika barevnými motivy. Nehty díky tomu zůstávají vzdušné, ale zároveň získají výraznější charakter.
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Hravému nail artu navíc prospívá takzvaný mix & match. Jednotlivé nehty nemusí zdobit stejný motiv – jeden může mít kostky, další květinu, jiný smajlík nebo barevnou francouzskou špičku. Celek přitom může držet pohromadě díky společné barevné paletě.
Právě tato variabilita dělá z trendu zajímavou volbu i pro domácí manikúru. Není nutné zvládnout složité zdobení. Několik jednoduchých symbolů nebo barevných detailů dokáže vytvořit podobný efekt i bez návštěvy nehtového salonu.
Proč se hravá manikúra vrací
Návrat devadesátkové estetiky se neomezuje pouze na
oblečení a doplňky. Nostalgické prvky se objevují také v beauty trendech a nail art je pro jejich reinterpretaci ideálním prostorem.
Back to school nails navíc přirozeně pracují s motivy, které jsou snadno rozpoznatelné a vizuálně výrazné. Smajlíci, květiny, kostky nebo drobné doodles lze přizpůsobit různým barvám, tvarům nehtů i osobnímu stylu. Výsledkem proto nemusí být doslovný návrat do školních let, ale spíše současná interpretace nostalgické estetiky.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: GELOVKY A AKRYL NEJSOU JEDINÁ MOŽNOST: TRENDEM JE JAPONSKÁ MANIKÚRA, KTEROU SI OBLÍBILY I OLSENKY Foto: AI Generator / Model Gemini Jak nosit back to school nails i v dospělé verzi
Ačkoli může název trendu evokovat dětskou estetiku, ve skutečnosti existuje mnoho elegantních variant. Pokud dáváte přednost decentnějšímu vzhledu, postačí jeden nebo dva akcentní nehty se smajlíkem, drobnou květinou nebo jiným jednoduchým motivem. Zbytek může zůstat v jemném pastelovém odstínu nebo s minimalistickou francouzskou manikúrou.
Naopak milovníci výraznějších designů mohou kombinovat několik motivů najednou a vytvořit skutečně originální nail art. Zajímavý efekt nabídne také kombinace matného a lesklého finiše, které dokážou stejným barvám i vzorům dodat odlišný charakter.
Nejjednodušší cestou, jak trend přizpůsobit dospělejšímu stylu, je držet se omezené barevné palety a pracovat s menším množstvím motivů. Retro inspirace tak zůstane hravá, ale nepůsobí příliš dětsky.
Podzim, který bude hrát všemi barvami
Back to school nails ukazují, že podzimní manikúra nemusí být jen tmavá a tlumená. Pastelové barvy, drobné ilustrace a devadesátková nostalgie jí dodávají lehkost a hravost, která může příjemně zpestřit začátek nové sezony.
Výhodou trendu je především jeho variabilita. Můžete zvolit jen jeden pastelový odstín, několik drobných motivů nebo výrazný mix & match design. Právě díky tomu si z něj může každý vybrat jen tolik retro estetiky, kolik mu vyhovuje.
Zdroje: Pinterest, Vogue, Teen Vogue, NewBeauty, OPI, autorský text