Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Nejhravější návrat do školy se letos odehrává na nehtech

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Podzimní manikúra nemusí zůstat jen u vínové, hnědé nebo švestkové. Do beauty světa se vrací devadesátková estetika a s ní i hravější pojetí nehtů. Jednou z jejích podob jsou back to school nails, které pracují s pastelovými barvami, drobnými ilustracemi, kostkami a dalšími motivy inspirovanými školními léty. Výsledkem je nostalgická, ale současně moderní manikúra, která příjemně oživí podzimní look.
Nejhravější návrat do školy se letos odehrává na nehtech

Nejhravější návrat do školy se letos odehrává na nehtech

Zdroj:
Reklama
Další články z GrapesMag
Někde mezi létem a podzimem: Inspirujte se outfity, které dokazují, že přechodné období je módní příležitost
Někde mezi létem a podzimem: Inspirujte se outfity, které dokazují, že přechodné období je módní příležitost
Horoskop na září 2026: Berani udělají důležitý krok, Štíři objeví sílu svých emocí
Horoskop na září 2026: Berani udělají důležitý krok, Štíři objeví sílu svých emocí

Září přinese období změn, nových rozhodnutí a hledání větší rovnováhy. První část měsíce bude pod vlivem...

Září v kinech: Rekonstrukce skutečného případu, pokračování kultovního snímku, Brad Pitt se psem i další Resident Evil
Září v kinech: Rekonstrukce skutečného případu, pokračování kultovního snímku, Brad Pitt se psem i další Resident Evil

Podzim je na dohled a v září bude v kinech panovat mrazivá i veselá atmosféra. Staneme se svědky dalších...

Horoskop na 36. týden roku 2026: Štíři udělají důležitý krok, Raci změní svůj pohled na budoucnost
Horoskop na 36. týden roku 2026: Štíři udělají důležitý krok, Raci změní svůj pohled na budoucnost

První zářijový týden přinese energii změn, praktičnosti a hledání větší rovnováhy. Slunce i Merkur v Panně...

SPF není tečka za skincare: Zjistěte, co pleť opravdu potřebuje po dni na slunci
SPF není tečka za skincare: Zjistěte, co pleť opravdu potřebuje po dni na slunci

SPF je základní součást letní péče o pleť, ale jeho úkolem je především chránit pokožku před UV zářením....

Tento článek byl publikován ze zdrojů GrapesMag

GrapesMag.cz reflektuje svět, ve kterém se střetává autenticita s nánosem očekávání, individualita s tlakem doby. Styl textů je neformální, přímý a často nese lehce kritický odstín – ale právě díky tomu působí autenticky a blízko svým čtenářům. Obsah zaujme ty, kteří chtějí víc než jen přehled...

Všechny články tohoto autora →
GrapesMag
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.