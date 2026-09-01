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Mladá chodkyně zemřela po střetu s Audi v Karlových Varech

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Tragická dopravní nehoda se stala v sobotu 29. srpna krátce po 16. hodině v ulici Stará Kysibelská v Karlových Varech. Osmnáctiletý řidič osobního vozu Audi tam podle policie srazil dvacetiletou ženu, která právě přecházela vozovku po přechodu pro chodce.
Mladá chodkyně zemřela po střetu s Audi v Karlových Varech

Mladá chodkyně zemřela po střetu s Audi v Karlových Varech

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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