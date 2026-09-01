Neapol skrývá jeskyni plnou lebek. Místní se jich ptali i na výherní čísla do loterie

Kdo vstoupí do tufových chodeb na adrese Via Fontanelle 77/80, nenarazí na dekorativně poskládané kosti ani na muzejní vitríny. Tři rozlehlé skalní lodě o celkové ploše kolem 3 000 metrů čtverečních lemují podél stěn hromady lebek, holenních a stehenních kostí, pozůstatky obětí moru, cholery a tisíců anonymních Neapolitánců, jejichž těla sem byla přenesena z přeplněných církevních krypt. Právě tady, mezi bezejmennými mrtvými, si chudí obyvatelé města vybudovali něco, co nelze přirovnat k žádné jiné evropské kostnici: osobní, téměř rodinný vztah s konkrétní lebkou, kterou adoptovali, pojmenovali a ošetřovali výměnou za pomoc ze záhrobí.
Město, které ztratilo půlku obyvatel
Aby bylo jasné, proč v Neapoli vzniklo něco tak zvláštního, je třeba se vrátit k roku 1656. Mor tehdy srazil populaci města z odhadovaných 360 000 na zhruba 160 000, podle
encyklopedie Treccani jeden z nejdrsnějších demografických propadů v dějinách italských měst. Mrtvých bylo tolik, že individuální pohřby přestaly být možné. Těla končila v hromadných jámách a podzemních dutinách vytesaných do žlutého neapolského tufu, měkkého vulkanického kamene, který dal tvar celému podloží města.
Fontanelle ale nebylo „morové pohřebiště“ v úzkém slova smyslu. Jeskyně absorbovala další vlny mrtvých: oběti cholery v roce 1836 i kosti vyklizené z přeplněných hypogeí pod neapolskými kostely. Výsledkem byla obrovská anonymní kostnice, kde nikdo nevěděl, komu která lebka patří. A právě tato anonymita se stala paradoxně základem něčeho velmi intimního.
Adopce lebky: jak se z kostnice stala rodina
Kult, který Neapolitáné nazývají
anime pezzentelle, doslova „ubohé dušičky“, nevznikl přímo po moru, jak někdy tvrdí zjednodušené výklady. Začal se budovat až ve druhé polovině 19. století, kdy byly anonymní ostatky reorganizovány a zpřístupněny. Princip byl prostý a zároveň hluboce lidský: věřící si vybrali konkrétní lebku, capuzzellu, očistili ji, vyleštili, položili na vyšívaný šátek nebo polštářek a obklopili svíčkami, květinami a růžencem. Lebka dostala jméno. Někdy podle snu, někdy podle intuice.
Za pravidelné modlitby a péči čekali adoptéři protislužbu. Duše uvězněná v očistci měla na oplátku pomoci s tím, co živí potřebovali nejvíc:
uzdravení z nemoci, nalezení práce nebo manžela, ochrana rodiny, a ano, výherní čísla do loterie.
Poslední bod není turistická hyperbola. Městský portál Neapole dokumentuje, že ještě v 70. letech 20. století lidé čekávali u mříží Fontanelle na „stíny“ vyslané lebkou jistého dona Francesca, aby jim prozradily čísla do lota. Mechanismus fungoval přes sny: duše se adoptérovi zjevila ve spánku, ukázala obraz nebo situaci, a ten se pak převáděl přes tradiční neapolskou
smorfii – systém, který každému snovému motivu přiřazuje číslo od 1 do 90. Oficiální web Lotto Italia tento převodní systém dodnes popisuje jako živou tradici. Proč to církev sto let tolerovala, a pak zakázala
Kult
anime pezzentelle nebyl v katolickém kontextu tak šokující, jak by se mohlo zdát. Tridentská reforma v 16. století posílila učení o očistci a modlitby za zemřelé byly legitimní součástí zbožnosti. Duše v očistci byly vnímány jako „blízké“ živým, závislé na přímluvách, ale zároveň schopné zprostředkovat milost. Když chyběl konkrétní příbuzný, za kterého se modlit, anonymní lebka zaplnila prázdné místo. Stala se náhradním rodinným mrtvým.
Církev tuto praxi dlouhá desetiletí spíš přehlížela než schvalovala. Zlom přišel až v atmosféře po Druhém vatikánském koncilu, kdy se důrazněji rozlišovalo mezi legitimní zbožností a pověrou. Místní farář se obrátil na neapolského arcibiskupa Corrada Ursiho s varováním před „fetišismem“. Dne 29. července 1969 vydal kardinál Ursi dekret, který individuální kult lebek zakázal. Povolena zůstala pouze mše za duše v očistci a procesí na Dušičky 2. listopadu. Zákaz přitom nesměřoval jen na Fontanelle, zasáhl širší neapolskou praxi v dalších podzemních svatyních, jako jsou
Purgatorio ad Arco nebo San Pietro ad Aram.
Fontanelle se poté na dlouhá léta uzavřelo.
Co tam najdete dnes
Ossuárium se znovu otevřelo 18. dubna 2026 a provoz je výrazně regulovanější než kdykoli předtím. Dovnitř smějí současně maximálně tři skupiny po 25 lidech, rezervace přes web cimiterodellefontanelle.it je vždy povinná a vstup probíhá s doprovodem nebo průvodcem. Otevřeno je šest dní v týdnu od 10 do 18 hodin, zavřeno je ve středu.
VIDEO
Jedno gesto vůči tradici ale zůstalo: každé pondělí a pátek mezi devátou a desátou hodinou ranní je vyhrazena bezplatná modlitební zóna pro věřící. Nejde o návrat k adopci lebek, ten zůstává zakázaný. Spíš o tiché přiznání, že Fontanelle nikdy nebylo jen skladiště kostí.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Lukáš Jírovec