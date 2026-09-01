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Neapol skrývá jeskyni plnou lebek. Místní se jich ptali i na výherní čísla do loterie

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Pod kopcem Materdei v neapolské čtvrti Sanità leží jeskyně s asi 40 000 lidskými ostatky a příběhem, který nemá v Evropě obdobu.
Neapol skrývá jeskyni plnou lebek. Místní se jich ptali i na výherní čísla do loterie

Neapol skrývá jeskyni plnou lebek. Místní se jich ptali i na výherní čísla do loterie

Zdroj: Foto: Lalupa - licence CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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