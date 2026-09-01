Jeden zápas Liverpoolu v Lize mistrů vyvolal řetězovou reakci. Přeložit se musely tři duely, dopadlo to i na Krejčího

Když UEFA na konci srpna zveřejnila rozpis ligové fáze Ligy mistrů 2026/27, vypadalo všechno rutinně. Liverpool dostal domácí zápas prvního kola proti Atléticu na středu 9. září. Jenže právě na ten den už měl Everton na Goodison Parku hostit Wolverhampton ve 3. kole Carabao Cupu. A v Liverpoolu platí letité bezpečnostní pravidlo: dva velké zápasy na jednom břehu Mersey ve stejný večer se nehrají. Tím se rozjela kaskáda, která nakonec zasáhla pět klubů, dvě soutěže a jeden zápas přesunula třikrát, až do října. Mezi postiženými je i Wolverhampton Ladislava Krejčího, prvního Čecha v historii klubu.
Jak padly kostky: chronologie čtyř dnů
Všechno se odehrálo mezi čtvrtkem 28. srpna a nedělí 31. srpna 2026. Nejprve UEFA zveřejnila kompletní rozpis ligové fáze. Liverpool vs. Atlético, středa 9. září, Anfield. V tu chvíli už ale existoval schválený termín Everton vs. Wolves na tentýž den.
Premier League dlouhodobě páruje Liverpool s Evertonem: oba kluby nesmějí hrát doma ve stejný všední večer ani víkend, a to kvůli policejním a logistickým kapacitám města. Pravidlo je staré roky, Premier League ho uvádí jako standardní součást plánovacího procesu. Jenže UEFA o kolizi podle vlastního vyjádření předem nevěděla, nikdo ji prý při sestavování rozpisu neupozornil.
V pondělí 31. srpna ráno zasedla EFL s UEFA. Výsledek? UEFA odmítla přeložit zápas Ligy mistrů. Důvod: fanoušci Atlética i Liverpoolu si už zajistili letenky a ubytování. EFL tedy musela řešit problém sama.
Tři zápasy, jeden spouštěč
Řetězec vypadá takto:
- Everton vs. Wolverhampton (Carabao Cup, 3. kolo): ze středy 9. září na středu 16. září. Důvod: kolize s Liverpool vs. Atlético na Anfieldu.
- Liverpool vs. Tottenham (Carabao Cup, 3. kolo): z úterý 16. září na pondělí 15. září, výkop ve 20:00. Důvod: Everton vs. Wolves se přesunul na 16. září a opět by vznikla merseysidská kolize.
- Wolverhampton vs. Portsmouth (Championship): z 16. září až na úterý 20. října, 19:45 na Molineux. Důvod: Wolves nemohli 16. září hostit ligový zápas, když ve stejný večer hráli na Evertonu.
Nejhůře dopadl právě duel Wolves s Portsmouthem. Ten byl přesunut celkem třikrát: původně se měl hrát 8. září, pak ho televizní výběr posunul na 9. září, los Carabao Cupu na 16. září a nakonec zásah UEFA vyhnal zápas až do října. Čtyři data pro jeden zápas, to je i na přeplněný anglický kalendář výjimečné.
Proč je v tom Krejčí
Ladislav Krejčí není individuálně zasažen víc než ostatní hráči Wolves. Ale jeho klub schytal dvojitý úder: přesun pohárového zápasu na Evertonu i ztrátu domácího ligového termínu s Portsmouthem. Z našeho pohledu je Krejčí relevantní z konkrétních důvodů. Je prvním Čechem v historii Wolverhamptonu a v létě 2026 vedl českou reprezentaci na mistrovství světa jako kapitán.
Prakticky to pro Wolves znamená, že září bude o jeden domácí ligový zápas lehčí: Birmingham venku 6. září, Sheffield United venku 13. září, Everton venku v poháru 16. září, West Brom doma 20. září. Portsmouth vypadl ze zářijového programu úplně. Říjen si za to vezme svou daň vloženým termínem navíc.
Kdo za to může, a proč se to bude opakovat
Bezprostřední spouštěč je jasný: UEFA dala Liverpool vs. Atlético na 9. září a pak odmítla couvnout. Její předpisy přitom počítají s městskými kolizemi; článek 24 regulí Ligy mistrů řeší stadionové a městské konflikty a dává UEFA pravomoc s daty hýbat. Jenže systém funguje na principu nahlášení: asociace a kluby mají kolize oznámit předem. Tentokrát to zjevně nikdo neudělal, nebo ne včas.
EFL situaci kritizuje ostřeji. Podle jejího stanoviska z 31. srpna už několik sezon přizpůsobuje domácí soutěže rozšířeným evropským pohárům: 3. kolo Carabao Cupu rozdělila do dvou týdnů, zavedla podmínky losu, které mají předcházet střetům s kluby v Lize mistrů. A přesto to nestačilo.
Strukturální problém je hlubší než jeden zápas. Od sezony 2024/25, kdy UEFA rozšířila ligovou fázi na 36 týmů a osm kol, ubylo anglickým soutěžím volných všedních termínů. Premier League to sama přiznává ve svých plánovacích materiálech. Pro sezonu 2026/27 jsou některé ligové termíny v srpnu a září podmíněně označeny, mohou se měnit podle toho, zda se klub dostane do pohárového kola proti soupeři z Ligy mistrů. Domino efekty jsou dnes v anglickém kalendáři zabudované jako systémové riziko, ne jako anomálie.
Není to poprvé
Wolves mají s podobnými kolizemi vlastní historii. Už v srpnu 2018 klub oficiálně upozorňoval, že ligový zápas s Tottenhamem může být přesunut kvůli účasti Spurs v Lize mistrů. Na konci měsíce k přesunu skutečně došlo. Rozdíl oproti letošku? Tehdy šlo o jeden posun jednoho zápasu. Teď tři přesuny ve dvou soutěžích, pět zasažených klubů a fanoušci Portsmouthu, kteří drží vstupenky se čtvrtým datem v pořadí.
Fanoušci Wolves, kteří si koupili lístky na Portsmouth na 9. nebo 16. září, je mohou použít 20. října; vrácení peněz je možné do 48 hodin před novým termínem. U Liverpoolu a Tottenhamu kluby přešly na aktualizované digitální systémy prodeje vstupenek, kdo plánuje cestu, měl by sledovat oficiální bulletiny obou klubů.
Anglický podzimní kalendář připomíná věž z Jengy, ze které UEFA právě vytáhla kostku uprostřed. Tři zápasy spadly. Příště jich může být víc.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle