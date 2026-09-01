Lidl vyprodává sklady. Tak obří slevy na Parkside nebyly ještě nikdy

Parkside Street v Londýně. Nenápadná ulička nedaleko britské centrály Lidlu, která v roce 1996 dala jméno značce, o níž tehdy nikdo netušil, že změní domácí kutilství. Zatímco konkurence sázela na tradiční jména a vysoké ceny, zelené nářadí tiše dobývalo dílny obyčejných lidí.
Za tři dekády se z lokálního experimentu stal gigant. V roce 2023 se distribuce rozšířila i do Kauflandu. A nyní, v roce 2026, značka slaví kulaté výročí způsobem, který kutily rozhodně nenechá chladnými.
Když se Arnold vrací do dílny
Od poloviny července do konce září 2026 probíhá celoevropská kampaň s názvem „SLAVÍME NA PLNÝ VÝKON!„.
Hlavní tvář? Nikdo jiný než Arnold Schwarzenegger, který se značkou spolupracuje už od roku 2023. Tentokrát ale nejde jen o reklamu – legendární herec a kulturista propůjčil svůj podpis skutečným sběratelským klenotům.
Limitovaná Signature Limited Edition nabízí aku vrtací šroubovák PPABSS 20-Li A1 s Arnoldovým podpisem přímo na hliníkovém kufru, akumulátoru i držáku bitů. Pro fanoušky exkluzivity pak vznikla Gold Edition – trojice produktů v zlatém designu, včetně aku úhlové brusky PPWSA 20-Li A1. K tomu retro oblečení z devadesátek a partnerské produkty jako energetický nápoj Kong Strong.
Slevy, které rozvířily internet
Přelom srpna a září 2026 přinesl lavinu slev, která vyvolala bouři spekulací. Někteří blogeři začali šířit teorie o finančních potížích řetězce, jiní mluvili o nouzovém vyprodávání skladů.
Pravda? Daleko prozaičtější. Slevy jsou dlouhodobě plánovanou součástí oslav třicátého výročí. Žádné krize, žádné nadbytečné zásoby – jen marketingová strategie, která má odměnit věrné zákazníky.
Jak je to v Česku?
Zatímco v sousedním Polsku už lidé aktivně ve slevách nakupují, tisková zpráva vydaná českým Lidlem zatím seznam zlevněných výrobků neuvádí. Před nákupem se proto vyplatí zkontrolovat aktuální leták Lidlu nebo se podívat na nabídku na lidl.cz.
Zároveň je nutné rozlišovat mezi skutečně limitovanými výrobky a běžným zbožím v akci. Gold Edition tvoří pouze tři produkty a stejně tak Arnoldův set – právě u těch platí, že po vyprodání už se nemusí znovu objevit. Ostatní nabídka vychází ze standardní řady Performance, která se v Lidlu vrací v různých týdenních akcích. Jubilejní nabídka by ale měla být cenově výrazně výhodnější než obvyklé akční ceny.
Zdroje článku: lidl.cz, arecenze.cz, mobify.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková