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Lidl vyprodává sklady. Tak obří slevy na Parkside nebyly ještě nikdy

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Třicet let. Tolik stačilo privátní značce nářadí, aby se z lokálního projektu stala legenda v milionech domácností. Teď slaví velkým stylem – s hollywoodskou hvězdou, zlatými edicemi a slevami, které rozvířily vlnu spekulací. Co se skutečně skrývá za zeleným fenoménem?
Lidl vyprodává sklady. Tak obří slevy na Parkside nebyly ještě nikdy

Lidl vyprodává sklady. Tak obří slevy na Parkside nebyly ještě nikdy

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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