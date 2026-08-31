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Nejdřív trhaviny z války, teď uhynulé ryby. Most na Jesenicku nenechá policii spát

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Policie vyšetřuje úhyn vzácných druhů ryb v Červeném potoce ve Stará Červené Vodě na Jesenicku, kde se nyní opravuje most. Před časem stavbaři v konstrukci mostu objevili výbušniny z války, po mostě se přitom desítky let běžně jezdilo.
Uhynulé vzácné ryby na Jesenicku

Uhynulé vzácné ryby na Jesenicku

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

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