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VIDEO: Hazard na přejezdu. Auto muselo ve Střeni prorazit závory, smetl by ho vlak

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Nepochopitelný hazard předvedl na železničním přejezdu ve Střeni na Olomoucku řidič osobního automobilu, kterého přímo na kolejích uvěznily závory. Auto je muselo prorazit, jinak by ho smetl vlak. Zdaleka to na tomto místě není poprvé.
Hazard na přejezdu ve Střeni

Hazard na přejezdu ve Střeni

Zdroj: Petr Romanovský
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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