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Masivní požár zasáhl ubytovnu v Šumperku, ke zraněným letěl i vrtulník

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Závažný požár ubytovacího zařízení s přibližně deseti zraněnými osobami řeší v neděli večer hasiči a záchranáři nedaleko centra Šumperku. Podle Zdravotnické záchranné služby se několik osob přiotrávilo zplodinami hoření, na místo zamířil také vrtulník.
Masivní požár zasáhl ubytovnu v Šumperku, ke zraněným letěl i vrtulník

Masivní požár zasáhl ubytovnu v Šumperku, ke zraněným letěl i vrtulník

Zdroj: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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