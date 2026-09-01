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Prezident Petr Pavel zavítá na Prostějovsko. V Brodku u Konice dnes zahájí školní rok

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Prezident České republiky Petr Pavel dnes zavítá na Prostějovsko. Vzácného hosta přivítá základní škola v Brodku u Konice, která slaví sto let, v Konici se pak hlava státu setká se starosty z regionu.
Prezident Petr Pavel zavítá na Prostějovsko. V Brodku u Konice dnes zahájí školní rok

Prezident Petr Pavel zavítá na Prostějovsko. V Brodku u Konice dnes zahájí školní rok

Zdroj: Stanislav Heloňa
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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