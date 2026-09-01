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Řidič na Šumpersku převrátil mnohatunovou soupravu se dřevem. Naštěstí se nezranil

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Soupravu se dřevem nezvládl v lese u Malého Vrbna na Šumpersku řidič a mnohatunový náklad převrátil do příkopu. Při nehodě se naštěstí nikomu nic nestalo. Škoda je minimálně sto tisíc korun.
Řidič na Šumpersku převrátil mnohatunovou soupravu se dřevem. Naštěstí se nezranil

Řidič na Šumpersku převrátil mnohatunovou soupravu se dřevem. Naštěstí se nezranil

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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