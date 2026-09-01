Menšík slaví 21. narozeniny na US Open a konečně si může dát v USA pivo. Má ale jasno, proč to neudělá

Úterý 1. září 2026, Arthur Ashe Stadium. Jakub Menšík servíruje poslední míč třetího setu, zavírá zápas proti Šintaróovi Močizukimu 6:1, 6:4, 7:5 a na kurtu slaví jednadvacáté narozeniny. V šatně pak dostane otázku, kterou čekal: dá si konečně první legální pivo v New Yorku? „Určitě ne. Pro mě je nejdůležitější turnaj,“ odpoví bez zaváhání. Ve městě, kde si alkohol smíte koupit až od jednadvaceti let, přišla tahle meta přesně v nejhorší možný moment, uprostřed rozjetého grandslamu.
Proč zrovna jednadvacet a proč zrovna New York
Česká hranice pro prodej alkoholu je osmnáct let. Menšík by si doma mohl dát pivo už tři roky. Jenže stát New York má podle New York State Liquor Authority limit jednadvacet, a právě tady český tenista pravidelně tráví přelom srpna a září. Sám říká, že poslední čtyři roky slavil narozeniny pokaždé v New Yorku. Důvod je prostý: narodil se 1. září 2005 a US Open 2026 běží od 23. srpna do 13. září. Kalendář prostě nediskutuje.
Americká „velká jednadvacítka“ má kulturní váhu srovnatelnou s českou osmnáctkou. Jenže zatímco osmnácté narozeniny si většina lidí užije v klidu domova, Menšík svou americkou milníkovou oslavu odložil na neurčito. „Teprve po turnaji možná uvidíme, jak to bude a kolik bude času,“ řekl novinářům po zápase.
Narozeninový dárek v podobě třísetové výhry
Postup do 2. kola jako dárek k narozeninám zní sentimentálně, ale čísla za tím stojí tvrdá. Menšík je na letošním US Open sedmnáctý nasazený a proti Močizukimu odehrál koncentrovaný zápas bez zbytečných výkyvů. První set ovládl za necelou půlhodinu, ve druhém nepustil Japonce k brejku a třetí dotáhl i přes krátké zaváhání v koncovce.
Ve 2. kole ho čeká Rakušan Jurij Rodionov. Z oficiálního pavouka pak vyplývá, že při postupu by mohl narazit na Learnera Tiena ve 3. kole a Félixe Augera-Aliassimeho v osmifinále. Druhý týden je reálně ve hře, a právě proto dává odložená oslava smysl.
Mix jako rozjezdová rampa
Menšík přijel do New Yorku s čerstvým grandslamovým titulem ze smíšené čtyřhry, kterou vyhrál po boku Karolíny Muchové ještě před startem hlavní singlové soutěže. A sám přiznává, že mu to pomohlo víc než jakýkoli trénink. „Mix mi dal zápasový rytmus a tempo, které jsem přenesl do dvouhry,“ popsal po úterním zápase.
U hráče závislého na servisu a načasování prvního úderu může několik ostrých soutěžních zápasů na stejném povrchu fungovat jako praktičtější příprava než samotné tréninky. Grandslamový režim navíc nechává mezi zápasy volné dny, které většina hráčů podle ATP využívá hlavně na kondici a regeneraci, ne na večírky. Menšík do tohoto vzorce zapadá přesně.
Česká stopa na US Open 2026
Menšík není na letošním US Open sám. V hlavní singlové soutěži startuje šestnáct českých jmen, pět mužů a jedenáct žen. Do 2. kola už prošli Dalibor Svrčina, Jiří Lehečka, Linda Nosková, Muchová, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková i Karolína Plíšková. Tomáš Macháč a Barbora Krejčíková skončili v úvodním kole.
Pro kontext Menšíkovy grandslamové trajektorie: letos na Roland Garros došel až do semifinále, na Australian Open do 4. kola. Na US Open měl dosud maximum ve 3. kole z let 2023 a 2024. Úterní výhra ho zatím posunula na úroveň loňského newyorského výsledku, jeden krok od vyrovnání osobního maxima.
Oslava počká
Dort, možná malá společná večeře s týmem, možná připomínka titulu z mixu. Nic víc Menšík neplánuje, dokud hraje. Jednadvacáté narozeniny v New Yorku jsou symbolické, ale postup do druhého týdne grandslamu by byl lepší dárek než cokoli, co se dá objednat u baru.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář