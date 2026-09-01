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Do vedení operátora O2 nastupují Hirš, Čejka, Silvička a Nekovář. Firma vsadí na AI transformaci

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Mobilní operátor O2 Czech Republic ze skupiny PPF v návaznosti na příchod nového CEO Richarda Siebensticha (k dnešnímu dni; informovali jsme již dříve) mění složení a počet manažerů nejvyššího vedení. Telco společnost rovněž zahájila transformaci prostřednictvím AI, která nově získává samostatné zastoupení přímo v TOP managementu. Informovala o tom šéfka komunikace O2 Veronika Zachariášová.
Do vedení operátora O2 nastupují Hirš, Čejka, Silvička a Nekovář. Firma vsadí na AI transformaci

Do vedení operátora O2 nastupují Hirš, Čejka, Silvička a Nekovář. Firma vsadí na AI transformaci

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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