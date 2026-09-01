Do vedení operátora O2 nastupují Hirš, Čejka, Silvička a Nekovář. Firma vsadí na AI transformaci

Mobilní operátor O2 Czech Republic ze skupiny PPF v návaznosti na příchod nového CEO Richarda Siebensticha (k dnešnímu dni; informovali jsme již dříve) mění složení a počet manažerů nejvyššího vedení. Telco společnost rovněž zahájila transformaci prostřednictvím AI, která nově získává samostatné zastoupení přímo v TOP managementu. Informovala o tom šéfka komunikace O2 Veronika Zachariášová. Novou oblast AI Transformation povede Petr Hirš (foto zcela vpravo), který se umělé inteligenci, automatizaci a práci s daty věnuje dlouhodobě. V O2 již dříve převzal vedení centra umělé inteligence Dataclair a se svým týmem rozvíjel využití big dat a aplikované umělé inteligence. V nové roli bude jeho úkolem posunout využívání AI od jednotlivých řešení k systematické transformaci napříč společností a převádět její možnosti do konkrétních přínosů pro zákazníky, zaměstnance i fungování firmy.
"Umělé inteligenci se v O2 věnujeme řadu let, takže nezačínáme na zelené louce. Máme zkušenosti, data, technologické know-how a konkrétní řešení, která už dnes přinášejí výsledky. Teď chceme AI dostat do každodenní práce napříč O2 - zjednodušovat s ní procesy, pomáhat našim lidem, zlepšovat zkušenost zákazníků a vytvářet nové produkty a služby postavené na AI," uvedl nový ředitel AI Transformation O2 Hirš.
Oblast Channels & platforms převezme Jan Nekovář (druhý zprava), který je s O2 spojený od roku 2010. V nové roli bude odpovídat za další rozvoj zákaznických, prodejních a obslužných kanálů O2. Divizi Product & marketing povede Martin Čejka (první zleva), který v O2 působí od roku 2009. Jeho prioritou bude další zjednodušování produktové nabídky a zlepšování zákaznické zkušenosti, pokračování v propojování mobilních a fixních služeb a další rozvoj ekosystému služeb v rámci skupiny PPF.
Vedení divize Corporate, government & ICT, která zastřešuje služby pro firemní zákazníky a veřejnou správu, převezme Martin Silvička (druhý zleva). Zároveň zůstává ve vedení dceřiné firmy O2 IT Services, kde od letošního ledna působí a kde bude nově pokračovat jako jednatel společnosti.