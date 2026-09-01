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Dvoubarevné retro řezy s citronovou polevou, které nejsou složité, ale na talíři udělají radost

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Na tyhle dvoubarevné piškotové řezy si vzpomenu vždycky, když chci upéct něco obyčejného, ale ne nudného. Jsou z běžných surovin, těsto je rychle hotové a citronová poleva s trochou čokolády udělá z nedělní buchty moučník, který na stole vypadá mile a doma se po něm jen zapráší. Mám ráda i to, že světlé těsto provoní citronová kůra a tmavá část s kakaem a rozinkami mu dá hezký kontrast.
Obrázek k receptu na Dvoubarevný piškotový řez s citronovou polevou, rozinkami a čokoládou: Vláčný moučník ke kávě s retro nádechem

Obrázek k receptu na Dvoubarevný piškotový řez s citronovou polevou, rozinkami a čokoládou: Vláčný moučník ke kávě s retro nádechem

Zdroj: Zdroj: Lída Novotná, Recept na Dvoubarevný piškotový řez s citronovou polevou, rozinkami a čokoládou: Vláčný moučník ke kávě s retro nádechem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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