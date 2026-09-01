Dvoubarevné retro řezy s citronovou polevou, které nejsou složité, ale na talíři udělají radost

Z dětství si pamatuji dvoubarevnou buchtu ze světlého a tmavého těsta, ale tento koláč je více vytuněný, přidávají se kousky čokolády, rozinky a nakonec citronová poleva, která z něj udělá moučník lahodící oku i chuťovým buňkám. Líbí se mi i ta drobnost, že světlou část provoní citronová kůra a tmavé těsto s kakaem a rozinkami mu dá pěkný kontrast.
Žádný slavnostní dort, spíš
poctivá buchta na plech ke kávě, k čaji, nebo prostě do ruky, když šel někdo kolem linky. A to je na ní vlastně nejlepší. Není pracná. Základ stojí na klasickém s olejem a mlékem, takže zůstává vláčné i druhý den. piškotovém těstě
Můj tip: Rozinky předem na pár minut namočte do horké vody nebo do citronové šťávy. V těstě pak nejsou tvrdé a suché, což je u takové buchty znát hned při prvním soustu. Citron v moučnících udělá hodně práce
a polevy mají v domácím pečení svoje jisté místo. Citronové řezy Citronová kůra dá těstu vůni, která není těžká ani vtíravá, a citronová šťáva stáhne sladkost polevy tak akorát. Na podobných moučnících mě baví hlavně to, že nejsou ulepeně sladké. I obyčejná buchta díky citronu působí o něco svěžeji. Recept na dvoubarevný piškotový řez s citronovým nádechem
Doba přípravy: 20 minut Délka pečení v troubě: 35 – 40 minut Teplota pečení: 180 °C Počet porcí: 16 až 20 kousků Ingredience pro přípravu 4 vejce 1 hrnek cukru krupice 1 balíček vanilkového cukru 1/2 hrnku oleje 1 hrnek mléka 2 hrnky polohrubé mouky 1 balíček prášku do pečiva jemně nastrouhaná kůra z 1 citronu 2 lžíce kakaa 3 až 4 lžíce rozinek šťáva z 1 velkého citronu 10 vrchovatých lžic moučkového cukru 40 až 50 g čokolády na dozdobení Postup přípravy vláčného citronového řezu dvou barev
1. Připravte si plech. Vyložte ho
pečicím papírem, případně ho lehce vymažte a vysypte. Troubu zapněte na 180 °C, ať se nahřeje dřív, než bude těsto hotové.
2. Do mísy rozklepněte
vejce, přidejte cukr krupice a vanilkový cukr. Vyšlehejte je do světlejší pěny. Nemusí být tak pevná jako u klasického piškotu, ale směs by měla viditelně nabýt.
3. Přilijte
olej a mléko, krátce promíchejte. Potom přisypte polohrubou mouku smíchanou s práškem do pečiva a vmíchejte také citronovou kůru. Výsledné těsto má být hladké, spíš řidší než těžké a hutné. Těsto rozdělte na dvě části
4. Do jedné vmíchejte
kakao a podle chuti také rozinky. Pokud jsou rozinky větší a sušší, po namočení je osušte a lehce obalte v troše mouky, aby v těstě neklesly hned ke dnu.
5. Na plech nalijte nejdřív
světlé těsto a rozetřete ho do roviny. Navrch po lžících nebo v pruzích rozdělte kakaové těsto. Špejlí můžete vrstvy lehce protáhnout, ale nepřehánějte to, jinak se dvoubarevný efekt ztratí. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Dvoubarevné řezy Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Dvoubarevné řezy
6. Plech vložte do trouby a pečte zhruba
35 až 40 minut. Ke konci vyzkoušejte střed špejlí. Pokud ji vytáhnete suchou, je upečeno. Trouby se umí lišit, takže posledních pár minut je lepší plech nespouštět úplně z očí.
7. Upečený korpus nechte vychladnout. Mezitím připravte
citronovou polevu. Do misky nasypte 10 vrchovatých lžic moučkového cukru a po částech přidávejte citronovou šťávu, dokud nevznikne hustší, ale pořád dobře roztíratelná poleva.
8. Polevu natřete na vychladlý moučník v tenčí vrstvě. Jestli máte rádi výraznější citronovou chuť, můžete přidat o trochu víc šťávy, ale raději opatrně. Řídká poleva pak stéká a špatně tuhne.
Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Dvoubarevné řezy
9. Nakonec rozpusťte
čokoládu ve vodní lázni nebo krátce v mikrovlnné troubě a moučník jí pocákejte, případně udělejte tenké proužky. Nechte ztuhnout a potom krájejte na řezy. Nejlépe chutnají po krátkém odležení, kdy poleva zpevní. Přikrytý moučník vydrží při pokojové teplotě do druhého dne, v chladu o něco déle. Rady zkušené hospodyňky k dvoubarevnému řezu Pokud chcete jemnější chuť, použijte do polevy jen část citronové šťávy a zbytek doplňte horkou vodou. Na krájení se mi osvědčil nůž lehce potřený olejem. Čokoláda se pak tolik neláme. Kdo má rád výraznější kontrast, může do kakaové části přidat ještě jednu lžíci kakaa, jen je dobré přilít i trochu mléka navíc. Když mají řezy vypadat o něco slavnostněji, nastrouhám na ještě měkkou polevu trochu citronové kůry a až potom přidám čokoládu. Je to drobnost, ale na talíři udělá svoje a vůně je hned výraznější.
Retro vitacitové řezy s citronem vrátí na stůl barvu, vůni a vzpomínku na dětství
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Lída Novotná