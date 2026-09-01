Září na Disney+: Hračky v ohrožení a Mandalorian i Akta X hlásí návrat

Zářijová nabídka streamovací služby Disney+ přináší silné příběhy a napínavé podívané pro nadcházející podzimní večery. Diváci se dočkají návratu oblíbených animovaných hrdinů i velkolepé premiéry ze světa Star Wars. Na obrazovky míří také zajímavý thriller natáčený v českých městech. Každý si tak v novém programu najde svůj oblíbený žánr. Upíři v českých kulisách a pátrání po vrahovi
Letošní podzim otevírá neotřelý osmidílný seriál Město krve, který dorazí na obrazovky v polovině měsíce. Příběh sleduje sesterské duo Beu a Phoebe v klimatickými změnami zdevastovaném Berlíně. Nemocná Bea vyrůstá v chráněné klimatizované kopuli u adoptivní matky. Její sestra musí naopak denně bojovat o přežití v nebezpečných ulicích plných korupce a násilí.
Dívky se po letech setkávají před blížícími se volbami a odhalují znepokojivou pravdu o fungování metropole. Organizovaný zločin i politiku tajně ovládají upíři a lidská krev se stala nejcennějším platidlem. Sestry musí čelit otázce, zda pro ně větší hrozbu představují lidé, nebo samotní upíři. Tuzemské publikum určitě potěší výběr lokací, filmaři totiž pro natáčení berlínských ulic využili Prahu, Brno a Ústí nad Labem.
Pro milovníky napětí tvůrci připravili film Psychozabiják. Kansaská dopravní policistka v něm pátrá po pachateli násilné vraždy svého manžela. Zločinec postupně odhaluje své zvrhlé plány a vyšetřování se mění v boj s mimořádně nebezpečným sériovým vrahem. Nové výzvy pro Mandaloriana a staré hračky
Hned na začátku září se pozornost upírá k velkým novinkám ze světa Star Wars. Temné Impérium padlo a rodící se Nová republika žádá o pomoc Mandaloriana Dina Djarina a jeho malého učedníka Grogua. Součástí této premiéry je podrobný pohled do zákulisí v podobě doprovodného podcastu. O své zážitky z natáčení se podělí scenárista a režisér Jon Favreau a herci Pedro Pascal se Sigourney Weaver. Fanoušci kostiček ocení speciální animovanou verzi LEGO, kde slavnostní setkání hrdinů nečekaně naruší příjezd nevyzpytatelných pirátů. Toy Story 5, FOTO: © 2026 Disney/Pixar. All Rights Reserved., distr. Disney+
Animovaný svět zastupuje i páté pokračování populárního Příběhu hraček. Woody, Buzz a Jessie tentokrát čelí zcela novému druhu konkurence v podobě moderních technologií. Do dětského pokoje vstupuje nový tablet jménem Žabletka a mění zaběhnutá pravidla hry. Hračky musí najít způsob, jak si udržet pozornost své majitelky Bonnie. Rychlá auta a sportovní nadšení
Příznivci adrenalinu si přijdou na své v polovině měsíce při sledování živého přenosu Max vs 100. Úřadující mistr světa formule jedna Max Verstappen přijme velkou výzvu na slavném britském okruhu Silverstone. Na startovní rošt se proti němu postaví stovka motokár s jezdci z celého světa. Mezi soupeři se objeví profesionální sportovci, známí digitální tvůrci i překvapiví hosté. Všichni se pokusí světového šampiona udržet za svými zády.
Sportovní prostředí nabízí druhá řada komediálního seriálu Chad Powers. Hlavní hrdina exceluje přímo na hřišti, jeho podivné chování v soukromí ovšem vyvolává u trenérů velké podezření. Tým Catfish ho přesto zoufale potřebuje pro postup do vytouženého play off. Dokumenty a pohledy do životů slavných
Závěr měsíce odhaluje skutečné příběhy a dává nahlédnout do životů známých osobností. Program rozšiřuje dokumentární série Záchrana chilských horníků mapující napínavý závod s časem. Prostředí evropské smetánky zase přibližuje pořad Monako Ráj jacht. Milovníci kriminálních vyšetřování mohou zkusit seriál Nejznámější britské zločiny.
Fanoušci reality show mají k dispozici projekt Khloé Kardashian s názvem The Girls nebo seriál Sága sněží. Zkrátka nepřijdou ani příznivci mysteriózních příběhů, na které čeká speciální režisérský sestřih slavných Akt X. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd).