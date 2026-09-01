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Září na Disney+: Hračky v ohrožení a Mandalorian i Akta X hlásí návrat

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Zářijová nabídka Disney+ přináší seriál Město krve natáčený v Česku, návrat oblíbených hrdinů Star Wars a netradiční boj v pátém pokračování Příběhu hraček.
Mandalorian (Pedro Pascal) a Grogu ve filmu Mandalorian a Grogu, Photo by Francois Duhamel. © 2025 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved., distr. Disney+

Mandalorian (Pedro Pascal) a Grogu ve filmu Mandalorian a Grogu, Photo by Francois Duhamel. © 2025 Lucasfilm Ltd™. All Rights Reserved., distr. Disney+

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