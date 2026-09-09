Vepřový bůček a kuřecí steak na pivu s pizza bramboráky si říkají o víkendový oběd

Už při pohledu na pekáč je celkem jasné, že tohle nebude lehká dietní večeře. A po ochutnání tím spíš. Černé pivo, česnek a cibule udělají při pečení přesně tu sytou vůni, která se z kuchyně šíří po bytě rychleji než pozvánka ke stolu. Bůček zůstane šťavnatý, kuřecí steak se upeče bez zbytečného čekání.
Na receptu je příjemné, že spojuje dva druhy masa, ale nepůsobí přeplácaně.
Bůček pustí do pekáče tuk, chuť a šťávu, zatímco kuřecí steak celé jídlo trochu zjemní. Pizza k tomu vytvoří bramboráky poctivý základ. Hodí se hlavně ve chvíli, kdy má přijít hladová rodina nebo návštěva, která se nebojí pořádného domácího oběda.
Jedna kuchyňská poznámka: Pokud máte trochu času navíc, nechte maso v pivu, česneku a koření aspoň hodinu odležet. U bůčku je rozdíl znát dost. Kuřecímu masu marináda zase pomůže, aby se při pečení na okrajích nevysušilo, což se stane opravdu snadno. Recept na poctivé maso na černém pivu s pizza bramboráky
Doba přípravy: 25 minut Doba pečení: 70 až 80 minut Počet porcí: 4 až 5 porcí Ingredience pro přípravu
Maso: 600 g vepřového bůčku bez kosti 400 g kuřecích prsou nebo kuřecích steaků 2 ks větší cibule 5 stroužků česneku 200 ml černého piva 2 lžíce plnotučné hořčice 1 lžíce sladké papriky 1 lžička drceného kmínu 1 lžička soli 1/2 lžičky čerstvě mletého pepře 2 lžíce oleje
Pizza bramboráky: 800 g brambor 2 ks vejce 3 stroužky česneku 4 lžíce hladké mouky 100 g tvrdého sýra 80 g měkkého salámu nebo šunky 1 lžička sušené majoránky 1 lžička oregana 1/2 lžičky soli olej na pečení nebo smažení Postup přípravy poctivého masa na černém pivu s pizza bramboráky
1. Vepřový bůček nakrájejte na silnější plátky. Kuřecí steak jen lehce naklepejte, případně podélně seřízněte, aby byly jednotlivé kusy podobně vysoké. Maso osolte, opepřete a potřete hořčicí. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Obě masa nakrájíme na podobně velké kusy.
2. Do mísy nalijte černé pivo, přisypte sladkou papriku, kmín a přidejte polovinu prolisovaného česneku. Promíchejte. Do marinády vložte bůček i kuřecí maso. Jestli nespěcháte, nechte maso odpočinout alespoň 60 minut.
3. Na dno pekáčku rozprostřete cibuli nakrájenou na půlměsíčky a přidejte zbytek nasekaného česneku. Je to obyčejný základ, vycházející z klasického pečení masa na cibuli, česneku a pivu. Není potřeba ho moc vymýšlet, funguje sám o sobě.
4. Na cibuli položte nejdřív bůček, mezi jednotlivé plátky vložte kuřecí maso. Přilijte zbytek marinády, pekáč zakryjte a dejte do trouby předehřáté na 180 °C. Pečte přibližně 50 minut. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Plátky masa nasucho osmažíme na pánvi
5. Poté pekáč odkryjte, maso přelijte výpekem a dopékejte ještě asi 20 až 30 minut při 190 °C. Bůček by měl na povrchu zezlátnout, kuřecí steak má chytit barvu, ale uvnitř zůstat šťavnatý. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Ochutíme a zalijeme černým pivem. Mezitím se pusťte do brambor
6. Oloupejte je a nastrouhejte najemno. Přebytečnou vodu vymačkejte, ale nemusíte z nich dělat úplně suchou hmotu. Trocha škrobu v míse pomůže, aby směs držela pohromadě.
7. K nastrouhaným bramborám přidejte vejce, prolisovaný česnek, mouku, majoránku, oregano a sůl. Nakonec vmíchejte nahrubo nastrouhaný sýr a nadrobno nakrájený salám nebo šunku. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Připravíme si těsto na bramboráky.
8. Ze směsi dělejte menší bramboráky. Můžete je smažit na pánvi do křupava, jak se to dělá klasicky. Často je ale stačí upéct na plechu s pečicím papírem potřeným olejem. V troubě při 200 °C potřebují zhruba 25 minut. V polovině je otočte. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Bramboráky upečeme v troubě v polovině otočíme na druhou stranu.
9. Hotové maso na pivu nechte po vytažení z trouby asi 5 minut stát. Výpek v pekáči promíchejte lžící s cibulí a česnekem. Vznikne jednoduchá, ale dost výrazná šťáva. Nechat ji v pekáči by byla škoda.
10. Podávejte hned, dokud je všechno horké. Na talíř dejte kousek bůčku, kousek kuřecího steaku a několik pizza bramboráků. Druhý den chutná jídlo dobře i ohřáté, jen bramboráky je lepší znovu opéct nasucho na pánvi, aby zbytečně nezměkly. Rady a tipy z domácí kuchyně
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Lída Novotná