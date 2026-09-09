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Vepřový bůček a kuřecí steak na pivu s pizza bramboráky si říkají o víkendový oběd

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Jednou jsem chtěla udělat k obědu něco pořádného, ale ne zase zbytečně složitého, a vznikla z toho tahle moje kombinace masa na černém pivu a pizza bramboráků. Bůček je šťavnatý, kuřecí steak zase rychle hotový, a právě černé pivo spolu s česnekem a cibulí udělá omáčku i vůni, kvůli které se všichni motají kolem trouby dřív, než je jídlo na stole.
Obrázek k receptu na Vepřový bůček a kuřecí steak na pivu s pizza bramboráky si říkají o víkendový oběd

Obrázek k receptu na Vepřový bůček a kuřecí steak na pivu s pizza bramboráky si říkají o víkendový oběd

Zdroj: Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Recept na Vepřový bůček a kuřecí steak na pivu s pizza bramboráky si říkají o víkendový oběd
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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