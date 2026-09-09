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Šwiateková vedla 5:0 a odcházela z kurtu v slzách. Mezi tím se stalo něco, co ani Navrátilové nešlo do hlavy

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Iga Šwiateková vedla ve Flushing Meadows nad Čchen-wen Čeng 5:0 a měla dva setboly. Sadu prohrála 5:7 a zápas 5:7, 3:6, po němž odcházela z kurtu v slzách. Nejvíc pozornosti ale poutalo dění v jejím boxu, které komentovala Martina Navrátilová.
Šwiateková vedla 5:0 a odcházela z kurtu v slzách. Mezi tím se stalo něco, co ani Navrátilové nešlo do hlavy

Šwiateková vedla 5:0 a odcházela z kurtu v slzách. Mezi tím se stalo něco, co ani Navrátilové nešlo do hlavy

Zdroj: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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