Šwiateková vedla 5:0 a odcházela z kurtu v slzách. Mezi tím se stalo něco, co ani Navrátilové nešlo do hlavyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Šwiateková vedla 5:0 a odcházela z kurtu v slzách. Mezi tím se stalo něco, co ani Navrátilové nešlo do hlavy
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