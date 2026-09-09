Dánský odborník se vrací na Letnou. Sparta po vyhazovu oznámila posilu trenéraPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dánský odborník se vrací na Letnou. Sparta po vyhazovu oznámila posilu trenéra
Pražští záchranáři budou sbírat zkušenosti od kolegů z Dubaje a naopak. Obě záchranné služby si chtějí...
Sparta přitvrdila. Po neúspěšném startu sezony se klub rozhodl rozloučit se dvěma asistenty trenéra...
Pražská policie řeší výhrůžku adresovanou škole, která byla odeslána přes systém Bakaláři. Policisté kvůli...
V Praze v srpnu scházely plastové karty pro MHD Lítačka nutné pro výměnu těch, kterým skončila platnost....
Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →
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