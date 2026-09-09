Slavie má nového provozovatele restaurace. Brio zruší jednu ze svých poboček

Kulturní dům Slavie už nebude mít prázdnotou zející prostory restaurace. Několik měsíců po otevření po rozsáhlé rekonstrukci a přístavbě se podařilo vybrat provozovatele gastronomie. Tu v objektu zajistí společnost Brio restaurant, která zde pod jednotnou značkou otevře restauraci, kavárnu i bary.
Podle jednoho z majitelů Bria Tomáše Krafla ale nepůjde jen o další pobočku. Slavie se má stát novým hlavním zázemím celého podniku. „Rozhodli jsme se, že prostory Bria v Jihočeské filharmonii opustíme, protože Slavie je velice blízko. Jsou to provozy blízko sebe, takže ten prostor necháme někomu jinému,“ vysvětlil redakci Drbny.
I Riegrova omezí provoz
Změna se přitom netýká pouze Filharmonie. Restaurace Brio v Riegrově ulici sice nekončí, její fungování se ale zásadně promění. „V Riegrovce dál budeme dělat obědy jako doposud. Srdce Bria ale přesuneme do Slavie a tam budeme dělat celodenní provoz,“ popisuje Tomáš Krafl.
Večerní provoz tím pádem skončí. Podle současných plánů by měl podnik přejít na nový režim od listopadu, kdy se naplno rozběhne provoz ve Slavii.
Pro pravidelné hosty Bria to bude citelná změna. Vedení podniku ale věří, že rozdílné zaměření obou míst bude fungovat. Riegrova podle něj zůstane místem na obědy pro lidi z blízkého okolí, zatímco večerní návštěvy se přesunou do Slavie.
„Na oběd si člověk dojde tam, kam potřebuje, v docházkové vzdálenosti. Hodně k nám chodí lidé z polikliniky Sever a z celého okolí. Na druhou stranu si myslíme, že když chceme jít někam na večeři, je nám jedno, jestli jedeme autem doprava nebo doleva nebo na jaké vystoupíme zastávce. Pro naše hosty na večeře chceme ještě lepší prostory,“ uvedl spolumajitel Bria.
K dispozici mají cukrárnu
Právě Slavie nabídne Briu mnohem větší prostor pro celodenní provoz. Majitelé si chválí i moderní a klidnější prostředí. V objektu vznikne restaurace v prvním nadzemním podlaží s venkovním posezením, kavárna v předsálí malého sálu Black Box a bary pro kulturní i společenské akce.
Kavárna by měla fungovat už od dopoledne, uvažuje se o deváté hodině. Prostory jsou navzájem propojené a umožní podle majitele kombinovat kavárenský a restaurační provoz. „Přes oběd se na rychlej business lunch může využít i kavárna pro rozšíření kapacity, ale primárně se na kávičku půjde do přední části a na jídlo do zadní,“ doplnil Tomáš Krafl.
Brio chce zároveň rozšířit nabídku vlastních dezertů a pečiva, a bude proto shánět nového člena týmu. V nových prostorách má totiž k dispozici také zázemí pro výrobu cukrářských výrobků.
Gastronomii začne Brio pro akce ve Slavii zajišťovat už v nejbližších dnech. V říjnu se má otevřít kavárna a o několik dní později, začátkem listopadu, také restaurace.
Brio nabídlo zkušenosti i obrat
Město vybíralo nového provozovatele gastronomie podle řady podmínek. Mezi nimi bylo potřebné vzdělání v oboru u celého týmu, dlouholetá zkušenost nebo roční obrat alespoň 25 milionů korun.
Brio nebude městu za provoz gastronomie platit jen klasický pevný nájem. Podle koncesní smlouvy bude městu odvádět pevnou měsíční částku a k tomu podíl z tržeb, tedy procento z příjmů za prodej jídla, nápojů a dalších gastronomických služeb.
Ještě před převzetím prostor musí Brio složit městu také jistotu ve výši 400 tisíc korun. Ta slouží jako finanční záruka pro případ, že by provozovatel nesplnil některou ze svých smluvních povinností nebo městu zůstal něco dlužen.