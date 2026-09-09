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Poctivý švestkový koláč jako od babičky: Kynuté těsto, šťavnaté švestky a drobenka, která se rozpadá na jazykuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Švestkový koláč na plechu z kynutého těsta s makovou vrstvou a křupavou drobenkou. Recept, který zvládne každý a který zmizí dřív, než vychladne.
Fotografie k švestkovému koláči
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Poctivý švestkový koláč jako od babičky: Kynuté těsto, šťavnaté švestky a drobenka, která se rozpadá na jazyku
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