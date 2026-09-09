Ve filmu Circle: Uzavřený kruh Emma Watson se svým výkonem pohořela. Pozorní diváci zachytí detail s Forrestem Gumpem

Circle: Uzavřený kruh, FOTO: © Roadshow Films, distr. FTV Prima Circle: Uzavřený kruh, FOTO: © Roadshow Films, distr. FTV Prima Circle: Uzavřený kruh, FOTO: © Roadshow Films, distr. FTV Prima Circle: Uzavřený kruh, FOTO: © Roadshow Films, distr. FTV Prima Circle: Uzavřený kruh, FOTO: © Roadshow Films, distr. FTV Prima Circle: Uzavřený kruh, FOTO: © Roadshow Films, distr. FTV Prima Circle: Uzavřený kruh, FOTO: © Roadshow Films, distr. FTV Prima Circle: Uzavřený kruh, FOTO: © Roadshow Films, distr. FTV Prima Circle: Uzavřený kruh, FOTO: © Roadshow Films, distr. FTV Prima
Thriller Circle: Uzavřený kruh nás bere do světa zdánlivě dokonalé společnosti slibující ráj na zemi. Hlavní role ambiciózní Mae se zhostila Emma Watson a po boku Toma Hankse objevuje temné stránky absolutní ztráty soukromí. Vznik tohoto napínavého snímku provázela nejedna produkční komplikace a také velmi smutné události v hereckém obsazení. Hledání hlavní hrdinky a potíže u diváků
Původně si měla ústřední postavu mladé kariéristky zahrát úplně jiná hollywoodská hvězda. Tvůrci roli nabídli Alicii Vikander. Ta se v té době rozhodovala mezi několika velkými projekty a nakonec dala přednost akčnímu snímku Jason Bourne. Produkce proto oslovila Emmu Watson. Její postava ale po prvních testovacích projekcích u publika příliš nefungovala a divákům chyběly sympatie k jejím rozhodnutím. Štáb se tak na poslední chvíli vracel před kamery k přetáčkám.
Čtyři měsíce před plánovanou premiérou se štáb snažil úpravou scén změnit celkové vyznění hlavní hrdinky tak, aby na plátně působila mnohem příjemněji. Reakce dalšího testovacího publika ovšem po těchto zásazích dopadly ještě hůř než u původní verze. Snímek si nakonec odnesl velmi vzácné a nelichotivé hodnocení v rámci amerického žebříčku CinemaScore. Ve Velké Británii se film dokonce úplně vyhnul plátnům klasických kin a putoval rovnou na divácké obrazovky přes streamovací platformu Netflix.
Temný stín nad filmovými rodiči
Snímek nese velmi smutnou stopu spojenou s představiteli rodičů hlavní hrdinky. Zkušení herci Bill Paxton a Glenne Headly zemřeli ve stejném roce, kdy měl celý projekt premiéru. Bill Paxton podlehl zdravotním komplikacím po operaci srdce koncem února, pouhé dva měsíce před slavnostním uvedením do kin. Jeho filmová manželka Glenne Headly zemřela začátkem června na plicní embolii. Pro oba uznávané umělce se tak účast v tomto thrilleru stala jednou z vůbec posledních životních rolí.
Před kamerou se u tohoto projektu odehrálo jedno velké profesní setkání. Bill Paxton a Tom Hanks si spolu zahráli po opravdu dlouhé pauze. Naposledy se tito dva herci potkali při natáčení úspěšného vesmírného dramatu Apollo 13 v polovině 90. let. Pro Toma Hankse šlo navíc o druhou profesní zkušenost s adaptací knihy spisovatele Davea Eggerse. Tvůrci do příběhu vložili i drobný skrytý odkaz na hercovu minulost. Když hlavní hrdinka utíká, na obrazovce bleskne zpráva připomínající Forresta Gumpa.
Inspirace skutečným technologickým světem
Tvůrci čerpali výraznou inspiraci ze skutečného prostředí velkých technologických firem ze Silicon Valley. Sídlo fiktivní společnosti se vizuálně velmi podobá obřímu kampusu firmy Apple, který se otevíral krátce po premiéře. Stejně tak svítící logo na zadní straně zařízení odkazuje na design oblíbených notebooků. Grafická podoba samotného loga firmy zase silně připomíná známou přepravní aplikaci Uber. Filmový vizuál přitom vznikl ještě předtím, než skutečná firma představila svůj nový design.
Zvláštní péči věnovali filmaři zvukovým detailům se skrytým významem. Na začátku příběhu zní hrdince z mobilu stará píseň o svobodě. Ke konci filmu už její telefon ohlašuje jen obyčejné pípnutí. Zajímavá slovní hříčka nastává po proslovu o kamerách SeeChange. Hned v další scéně vystupuje na pódiu hudebník Beck, který vydal populární album Sea Change. Diváci obeznámení s technologickým prostředím ocení narážky na nápoj Soylent. Nejde o odkaz na starý film, ale o skutečný oblíbený nápoj mnoha programátorů.
Hraní na dálku a symbolika zvuku
Herecké obsazení muselo občas využívat velmi kreativní řešení pro natočení společných scén. Kolegyně Karen Gillan se v jedné chvíli spojí s hlavní hrdinkou prostřednictvím videohovoru přes mobilní telefon. Tento konkrétní záběr ovšem vznikal tisíce kilometrů daleko. Herečka ho natočila ve Skotsku během práce na svém vlastním filmovém projektu za asistence místního štábu. V dialogu zazní také úsměvná narážka na její mimořádně dlouhé nohy, což funguje jako vtipný odkaz na její roli v seriálu Pán času.
Snímek Circle: Uzavřený kruh můžete zhlédnout na Prima MAX ve středu 9. září od 20:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb).