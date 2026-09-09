Tereza učí děti, že je svět krásný, sama ale chodí pro jídlo do komunitních lednic. Její plat jí na důstojný život nestačí

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Tereza učí děti, že je svět krásný, sama ale chodí pro jídlo do komunitních lednic. Její plat jí na důstojný život nestačíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Mladá žena je zoufalá, protože už neví, kde a jak ušetřit. Za svou práci snů bere velmi nízký plat, ze kterého se skoro nedá vyžít. Cítí se tak velmi zbytečná.
smutná žena
Zdroj: Depositphotos
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Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...Všechny články tohoto autora →
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