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Tereza učí děti, že je svět krásný, sama ale chodí pro jídlo do komunitních lednic. Její plat jí na důstojný život nestačí

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Mladá žena je zoufalá, protože už neví, kde a jak ušetřit. Za svou práci snů bere velmi nízký plat, ze kterého se skoro nedá vyžít. Cítí se tak velmi zbytečná.
smutná žena

smutná žena

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

Nejde jen o magazín – je to stránka, která reflektuje ženský život ve všech jeho úhlech. Ať už čtenářky zajímá každodenní realita domácnosti, vztahy, móda, krása nebo horoskopy, najdou tu přístupná vyprávění s lidskou tváří. Rozsah témat sahá od kuriózních lifestylových událostí, přes praktické...

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