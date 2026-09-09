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Obrácený broskvový koláč si získá každého, kdo miluje jednoduché letní moučníky s vynikajícím výsledkem

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Když se v kuchyni rozvoní pečené broskve, máslo a vanilka, vím přesně, že je léto v plném proudu. Obrácený broskvový koláč dělám hlavně ve chvíli, kdy chci upéct něco hezkého bez zbytečné práce. Ovoce se rozloží dospod formy, po upečení se koláč vyklopí a nahoře už čeká šťavnatá broskvová vrstva, která vypadá skoro slavnostně.
Obrázek k receptu na Obrácený broskvový koláč si získá každého, kdo miluje jednoduché letní moučníky s efektním výsledkem

Obrázek k receptu na Obrácený broskvový koláč si získá každého, kdo miluje jednoduché letní moučníky s efektním výsledkem

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Obrácený broskvový koláč si získá každého, kdo miluje jednoduché letní moučníky s efektním výsledkem
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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