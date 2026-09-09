Obrácený broskvový koláč si získá každého, kdo miluje jednoduché letní moučníky s vynikajícím výsledkem

Chcete na stůl dostat koláč, který vypadá hezky, chutná po ovoci a přitom kvůli němu nestrávíte půl dne v kuchyni? Broskvový koláč naruby je přesně tenhle případ. Plátky ovoce se skládají na dno formy, po upečení se všechno překlopí a zespodu je najednou vršek se šťavnatou broskvovou vrstvou. Vypadá skoro cukrářsky, i když postup je dost domácí. Těsto díky nezůstane suché a jogurtu a mléku broskve se v troubě pěkně spojí s cukrem a máslem.
Vyplatí se nepodcenit
pár obyčejných detailů. Formu dobře vymazat, na dno dát pečicí papír a broskve nakrájet na zhruba stejně široké měsíčky. Pečou se pak rovnoměrněji a při vyklápění se koláč nechová, jako by měl ve formě zůstat natrvalo. U nás se většinou peče o víkendu, v té chvíli mezi kávou, myčkou a občasným nakouknutím přes sklo trouby.
Můj tip: Pokud máte hodně šťavnaté broskve, po nakrájení je na dvě až tři minuty položte na čistou utěrku. Část šťávy se vsákne a koláč se po otočení tolik nerozjede do stran. Ovocná vrstva pak drží pohromadě podstatně líp. Broskve v koláči fungují překvapivě dobře
Obrácený koláč stojí na jednoduchém principu: ovoce se upeče dole a po otočení z něj vznikne hotový vršek. Broskve se pro tenhle způsob hodí víc, než člověk možná čeká. V troubě změknou, pustí trochu šťávy, ale nerozpadnou se na kaši. Proto se objevují i v různých dalších receptech na obrácené koláče. Někdo přidává do těsta kefír nebo , jinde se drží podmáslí jogurtu, občas se přidá karamel nebo menší hrst ořechů. Recept na obrácený broskvový koláč
Je to domácí recept bez dlouhého seznamu surovin a bez složité přípravy dopředu. Množství vychází na kulatou formu o průměru asi 24 cm, případně na menší hranatou formu.
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 30 – 40 minut Teplota trouby: 180 °C Počet porcí: 8 – 10 kousků Ingredience pro přípravu 3 ks zralých broskví 114 g másla pokojové teploty 100 g krupicového cukru 100 g světle hnědého cukru 200 g hladké mouky 2 ks velkých vajec pokojové teploty 1 balíček prášku do pečiva 1 balíček vanilkového cukru 80 ml mléka 1 kelímek bílého jogurtu 1 špetka soli 1 lžíce másla na vymazání formy Postup přípravy vláčného obráceného koláče s broskvemi
1. Troubu předehřejte na
180 °C. Formu důkladně vymažte máslem a na dno položte vystřižené kolečko z pečicího papíru. U běžného koláče se dá ledacos obejít, tady raději ne. Při vyklápění se pak neřeší, jestli broskve zůstaly přilepené na dně.
2.
Broskve omyjte, rozpulte, vyjměte pecky a nakrájejte je na měsíčky. Skládejte je na dno formy těsně vedle sebe, aby pokryly co největší plochu. Když budou plátky podobně silné, propečou se stejnoměrně.
3. Do větší mísy dejte změklé
máslo, krupicový cukr, hnědý cukr a vanilkový cukr. Vyšlehejte je do světlejší pěny. Není na tom nic záludného, jen tomu dopřejte pár minut, těsto pak působí jemněji.
4. Postupně zašlehejte
vejce, vždy jedno po druhém. Každé nechte dobře spojit s máslovým základem a teprve potom přidejte další. S vejci pokojové teploty se směs většinou nesráží a práce jde klidněji.
5. V jiné misce promíchejte
hladkou mouku, prášek do pečiva a sůl. Suchou směs pak po částech přidávejte k máslovému základu.
6. Nakonec přilijte
mléko a přidejte bílý jogurt. Promíchejte jen krátce, aby vzniklo hladké, spíš hustší těsto. V téhle fázi už není potřeba ho dlouho šlehat, spíš by mu to uškodilo.
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7. Těsto přeneste na připravené
broskve a opatrně ho rozetřete. Dobře funguje obyčejná lžíce nebo stěrka. Začněte u krajů a pokračujte ke středu, ovoce se tak nebude tolik posouvat.
8. Formu vložte do trouby a pečte zhruba
30 – 40 minut. Ke konci zkuste střed špejlí; měla by vyjít bez syrového těsta. Pokud by povrch tmavl rychleji, než chcete, položte přes něj volně kus pečicího papíru.
9. Upečený koláč nechte asi
10 – 15 minut odpočívat ve formě. Potom okraje opatrně objeďte nožem, přiložte větší talíř nebo tác a koláč překlopte. Pečicí papír stáhněte až nakonec, pomalu a bez prudkého škubnutí.
10. Podávat se dá ještě vlažný, ale dobrý je i úplně vychladlý. U nás mizí nejrychleji ke kávě; ráno ke snídani ovšem taky nemá dlouhou životnost. Skladujte ho přikrytý v chladu a snězte ideálně do
2 dnů. Zdroj: Cooky.cz, Obrácený koláč lze udělat i s jablky Pár redakčních tipů na závěr Pro výraznější chuť můžete do těsta nastrouhat trochu citronové kůry. S broskvemi si rozumí velmi dobře. Zavařené broskve nechte opravdu poctivě okapat, jinak bude spodní, po otočení horní vrstva zbytečně vlhká. Krájejte až po částečném vychladnutí. Řezy pak drží lépe a broskvová vrstva nemá tendenci sjíždět stranou. Pokud má koláč po vyklopení vypadat slavnostněji, potřete ještě horké broskve lžičkou meruňkové marmelády rozmíchané s kapkou teplé vody. Je to práce na půl minuty a povrch získá pěkný lesk.
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