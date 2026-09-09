Beckham otevřel fotbalistům úplně jiný svět. Dnes už vědí, že kariéra nemusí skončit posledním hvizdemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Beckham otevřel fotbalistům úplně jiný svět. Dnes už vědí, že kariéra nemusí skončit posledním hvizdem
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