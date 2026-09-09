Majitelé Sparty, Slavie i Plzně jsou v první desítce nejbohatších Čechů. V žebříčku ale stojí jinak než v ligové tabulce

Michal Strnad, nejbohatší Čech roku 2026 s majetkem 533 miliard korun, vlastní Viktorii Plzeň, třetí z velké trojky v konečné tabulce Chance Ligy. Daniel Křetínský, třetí v žebříčku s 381 miliardami, stojí za Spartou, která skončila druhá. A Pavel Tykač, pátý s 188 miliardami, drží stoprocentně Slavii, mistra. Nejbohatší peníženka neznamenala nejlepší tým. Proč? Protože český fotbal v roce 2026 není soutěž bankovních účtů. Je to soutěž struktur.
Dvě tabulky vedle sebe
Položte si vedle sebe dvě pořadí. Forbes 2026 řadí trojici Strnad, Křetínský, Tykač. Ligová tabulka sezony 2025/26 řadí jejich kluby přesně obráceně: Slavia, Sparta, Plzeň. Rozdíl v majetku mezi prvním a třetím je propastný, Strnad má skoro trojnásobek Tykačova jmění. Rozdíl na hřišti? Ten se řídil úplně jinou logikou.
Klíčové vysvětlení leží v časové ose. Strnad vstoupil do Plzně teprve 26. září 2025, kdy klub oficiálně oznámil nového majoritního vlastníka přes společnost Palatua. Antimonopolní úřad transakci schválil až 7. listopadu. Sezona už běžela, kádr byl složený, operativní řízení zůstalo u Adolfa Šádka. Strnad sám mluvil o dlouhodobém horizontu, akademii, ekonomické udržitelnosti. Ne o okamžitém titulu. Jeho půl bilionu korun se do ligové tabulky zkrátka nestihlo propsat.
Co skutečně teklo do klubů
Osobní jmění majitele a peníze, které reálně prošly klubovou pokladnou, jsou dvě radikálně odlišné věci. A právě tady se ukazuje, jak málo z celkového majetku stačí v českém fotbale k viditelnému posunu sil.
U Sparty je ve veřejném rejstříku doložené zvýšení základního kapitálu, při kterém majoritní akcionář 1890s holdings převedl do klubu 500 milionů korun konverzí pohledávky. Proti Křetínského majetku 381 miliard jde o zhruba 0,13 procenta. Zlomek zlomku.
U Slavie výroční zpráva za období do 30. června 2025 zachycuje nové zápůjčky od mateřské Fulleren a.s. ve výši 4 miliony eur a 30 milionů korun, řádově 130 milionů korun, tedy asi 0,07 procenta Tykačova jmění. Jenže Slavia zároveň vykázala tržby přes 2,3 miliardy korun. Její ekonomika už dávno nestojí jen na majitelově šekové knížce.
U Plzně? Výše Strnadovy transakce nebyla zveřejněna. Klub oznámil záměr investovat, ale konkrétní částku se z veřejných zdrojů nepodařilo dohledat.
Tři motivace, tři modely
Každý z trojice přišel do fotbalu s jiným příběhem. Křetínský už v roce 2004 v rozhovoru pro Euro.cz popisoval Spartu jako investiční příležitost s vlastním cash flow a rizikem, byznysový projekt, byť s osobní blízkostí k fotbalu. Tykač při převzetí Slavie v prosinci 2023 mluvil jinak: celoživotní vztah ke klubu, rodinná tradice, „spíš závazek než investice“. Strnad u Plzně zdůraznil stabilní vlastnictví, rozvoj akademie a evropské ambice.
V praxi se tyto motivace promítají do odlišných řídících modelů. Křetínský sedí v představenstvu Sparty a klub dlouhodobě kapitálově podpírá; základní kapitál postupně narostl na 3,45 miliardy korun. Tykač stojí za Fulleren a.s. a nechává pracovat profesionální management. Strnad explicitně ponechal denní provoz Šádkovi. Tři miliardáři, tři míry osobního zapojení.
Evropa jako lakmusový papírek
Domácí tabulka je jen polovina obrazu. V Evropě se všechny tři kluby v sezoně 2025/26 držely solidně, každý ve své soutěži. Slavia prošla do ligové fáze Ligy mistrů a dostala se až do vyřazovacího play-off, nejvýše z české trojky. Plzeň skončila čtrnáctá v ligové fázi Evropské ligy jako jediný neporažený tým celé soutěže, což je statistika, kterou si Strnad může zarámovat. Sparta se v Konferenční lize dostala minimálně do osmifinálového losu proti AZ Alkmaar.
Evropské výsledky zároveň ukazují, proč je zjednodušení „více peněz = lepší výsledky“ zavádějící. Plzeň s neznámou investicí a čerstvým majitelem byla v Evropě neporažená. Slavia s relativně skromnými zápůjčkami hrála Ligu mistrů.
Liga miliardářů, nebo liga struktur?
Český fotbal v roce 2025 a 2026 skutečně přitáhl bezprecedentní vlnu bohatých vlastníků. Vedle velké trojky Forbes zmiňuje Ondřeje Kaniu v Liberci, Ondřeje Tomka v Hradci, Igora Faita v Brně, Matěje Turka v Dukle, Milana Kratinu v Teplicích a další. Důležitý je ale i společný jmenovatel: televizní práva od O2 vyskočila na strop 430 milionů korun ročně oproti předchozím zhruba 150 milionům od Pragosportu. Roste celý ligový byznys, ne jen jednotlivé mecenášské účty.
Podle nás je přesnější než porovnávat jmění majitelů sledovat jejich ochotu sanovat ztrátu, investovat do infrastruktury a hlavně nechat pracovat profesionální management. Tykačova Slavia to v sezoně 2025/26 předvedla nejlépe. Strnadova Plzeň na to teprve dostane čas.
Půl bilionu na kontě neznamená titul. Znamená to strop možností. Klíč je v tom, kdo a jak ten strop promění v body na hřišti.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner