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Všichni souhlasí. Právě to může být varovný signál, že skupině nemáte úplně věřit

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Sto lidí dostane stejnou otázku a všech sto odpoví stejně. Intuitivně to působí jako mimořádně silný důkaz, že odpověď je správná. Nový matematický model ale ukazuje, že tak jednoduché pravidlo platí pouze tehdy, když lidé skutečně vyhodnocují informace dostatečně nezávisle.
Všichni souhlasí. Právě to může být varovný signál, že skupině nemáte úplně věřit

Všichni souhlasí. Právě to může být varovný signál, že skupině nemáte úplně věřit

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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