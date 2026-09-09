Věci, které muži chtějí v posteli, ale jen málokdy si o ně řeknou nahlas

Přesto se v dlouhodobých vztazích opakují potřeby, o nichž se obtížně mluví: chtít se cítit žádoucí, občas nemuset všechno iniciovat, slyšet, co se ti líbí, nebo přiznat fantazii bez strachu, že se na něj od té chvíle budeš dívat jinak.
Nejdřív si tedy zrušme jednu představu. Neexistuje šest věcí, které tajně chtějí všichni muži. Sexuální preference se liší člověk od člověka a výzkum dokonce ukazuje, že v řadě oblastí jsou podobnosti mezi muži a ženami větší než rozdíly.
Existují ale témata, která se v partnerské sexualitě vracejí a o kterých se někdy mluví obtížně právě proto, že sex je jedno z míst, kde jsme zároveň nejblíž druhému člověku a nejzranitelnější.
1. Chtějí někdy vědět, že po nich opravdu toužíš
Je rozdíl mezi tím, když partner souhlasí se sexem, a pocitem, že tě chce.
Tohle samozřejmě platí pro obě pohlaví, ale u mužů se iniciativa často kulturně považuje za jejich roli. Muž má začít, muž má projevit zájem a muž má riskovat odmítnutí. Proto může mít obyčejný moment, kdy začneš ty, větší význam, než vypadá.
Nejde nutně o scénu hodnou erotického filmu. Může to být polibek, zpráva během dne, ruka pod tričkem nebo jasná věta, ze které nemusí luštit, jestli ho opravdu chceš.
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2. Chtějí vědět, co se ti skutečně líbí
Představa, že dobrý milenec má všechno poznat automaticky, je sexy přibližně do chvíle, než se setká s realitou. Nikdo se nenarodí s návodem k tělu konkrétního člověka.
Výzkum je v tomhle poměrně konzistentní: lepší sexuální komunikace souvisí s vyšší sexuální i vztahovou spokojeností a důležitější než pouhá četnost rozhovorů bývá jejich kvalita. Meta-analýza 93 studií zahrnující přes 38 tisíc lidí našla pozitivní souvislost sexuální komunikace s oběma typy spokojenosti. Takže věta „trochu pomaleji" není kritika. Je to navigace.
3. Chtějí také pochvalu, jen se o ní mluví méně
Ženy jsou zvyklé žít v kultuře, která jejich vzhled komentuje prakticky od puberty. U mužů se někdy předpokládá, že žádné potvrzení nepotřebují. Jenže pocit žádoucnosti není ženský koníček.
Může být příjemné slyšet, že ti voní, že se ti líbí jeho ruce, zadek, způsob, jakým se tě dotýká, nebo něco, co právě udělal. A ještě lepší je, když to není generické „bylo to dobrý", ale něco konkrétního. Konkrétnost je totiž sexy skoro všude.
4. Někteří chtějí být občas vedeni
Ne každý muž touží být v posteli permanentně dominantní, rozhodný a zodpovědný za to, co se bude dít dál. Jenže stereotyp mužské sexuality tuto roli pořád dost často očekává.
Pro někoho může být proto velmi příjemné, když partnerka převezme iniciativu, řekne, co chce, určí tempo nebo se jednoduše přestane ptát, jestli smí projevit vlastní chuť. To neznamená, že se z večera musí stát hra na dominanci. Někdy stačí, že nemusí být jediným člověkem, který řídí.
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5. Fantazii, kterou mohou říct bez okamžitého rozsudku
Fantazie není automaticky žádost. Tohle je důležité.
Člověk může něco považovat za vzrušující v představě a vůbec to nechtít realizovat. Může také toužit po něčem, co by chtěl s partnerkou probrat, ale bojí se, že její první reakce bude: „Cože? Ty jsi divnej."
Novější výzkum sexuálního sebeodhalení ukazuje, že schopnost mluvit s partnerem o tom, co se člověku líbí a nelíbí, souvisí se sexuálními i vztahovými výsledky a velkou roli hraje pocit, že partner reaguje s respektem a porozuměním.
Nemusíš tedy s jeho fantazií souhlasit. Můžeš mít hranici, že ji nikdy realizovat nechceš. Rozdíl je jen v tom, jestli může větu dokončit dřív, než začne obhajoba.
6. Intimitu, která nemusí vždycky skončit výkonem
Polibky. Mazlení. Doteky bez jasného cíle. Ležet vedle sebe nazí bez okamžitého očekávání, co musí následovat.
Stereotyp říká, že muž chce hlavně „sex", zatímco něha patří ženám. Reálná data jsou mnohem méně filmová. Studie mužů i žen našla u obou pohlaví přání častějšího líbání a mazlení vedle dalších sexuálních aktivit a jejich spokojenost s těmito oblastmi souvisela i se vztahovou spokojeností.
Možná tedy někdy nechce nový trik. Možná chce deset minut, během kterých se ho dotýkáš, aniž by měl pocit, že právě skládá praktickou zkoušku.
Nejvíc sexy otázka možná není „co chtějí muži?"
Je mnohem konkrétnější. Co chce ten muž, se kterým právě jsem? A co chci já?
Protože seznamy mohou otevřít rozhovor, ale žádný článek nezná vaše těla, historii, hranice ani věci, které vám fungují. Výzkum sexuální komunikace vlastně opakovaně ukazuje něco mnohem méně senzačního, ale užitečnějšího: párům prospívá, když o sexu dokážou mluvit otevřeně, laskavě a konkrétně.
Takže možná dnes večer nepotřebuješ odhalit tajné mužské přání číslo sedm. Můžeš položit jednu otázku. „Je něco, čeho bys chtěl víc a nikdy sis o to pořádně neřekl?" A potom ho opravdu nechat odpovědět.
Nejdůležitější intimní tahák: Žádný seznam neříká, co „chtějí muži" obecně. Přání jsou individuální a souhlas platí pro konkrétní situaci, ne navždy a ne automaticky pro další praktiky. Ptej se, poslouchej odpověď a počítej s tím, že kdokoli může kdykoli změnit názor. Pokud je sex opakovaně bolestivý, objevuje se krvácení, výrazný pokles sexuálního fungování nebo jiný zdravotní problém, je vhodné obrátit se na gynekologa, urologa, praktického lékaře nebo sexuologa.
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