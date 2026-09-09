Nosková padla po dramatu se Sabalenkovou, ale Amerika má jasno. Slavný kouč se nevzdává své přezdívky pro Češku

Úterý 8. září 2026, Arthur Ashe Stadium. Čtvrtfinále US Open, Aryna Sabalenková proti Lindě Noskové. Skóre 7:6(1), 3:6, 7:6 pro Bělorusku. Na papíře porážka. V kontextu sezony, ve které jednadvacetiletá Češka vyhrála Wimbledon a drží se v elitní desítce žebříčku WTA, ale něco víc: potvrzení, že mezi absolutní špičkou už není na návštěvě. A právě tohle si v zámoří všímají lidé, jejichž hlas formuje tenisovou debatu.
Zápas, který se rozhodl na detailech
Nosková nasázela Sabalenkové 18 es. Světová jednička jich měla dvanáct. Češka si vzala celý druhý set a v obou krajních sadách dotlačila duel do tie-breaku. Jenže tenis se neměří jen na efektní údery. Sabalenková vyhrála celkově víc bodů, 113 proti 105. V zápase, kde rozhoduje pět šest míčů navíc, to stačilo.
Právě tady je podstatný rozdíl mezi „hezkou prohrou“ a výkonem, který posouvá reputaci. Nosková neprohrála proto, že by se rozpadla pod tlakem. Prohrála, protože Sabalenková v klíčových momentech uhrála o zlomek víc. Nic jiného.
Gilbertova „Supernova“ žije dál
Brad Gilbert, bývalý kouč Andreho Agassiho a dnes jeden z nejhlasitějších amerických tenisových komentátorů, pro Noskovou veřejně prosazuje přezdívku „Supernova“. Neodpustil si ji ani po newyorském čtvrtfinále, v epizodě svého podcastu The BIG T věnoval Noskové samostatný blok a její výkon proti jedničce zasadil do širšího příběhu sezony.
Gilbert není osamělý hlas. Andy Roddick, poslední americký grandslamový šampion, ji v pořadu Served opakovaně řadí mezi hráčky s dlouhodobým grandslamovým stropem. Už před Roland Garros říkal, že pokud bude hrát dobře, může zazářit i na antuce. Jon Wertheim, novinář Sports Illustrated a Roddickův spolumoderátor, ji v debatě popsal jako hráčku se „silným tělem“ a bez strachu z top soupeřek.
Důležité je, co tenhle americký okruh neříká. Neříká „talentovaná mladá hráčka“. Neříká „zajímavá outsiderka“. Říká: stabilní součást nejvyššího patra.
Proč nejde o jednorázový výstřel
Po wimbledonském titulu se dalo čekat, že někdo namítne: tráva, specifický povrch, šťastný los. Newsletter Served to pojmenoval přímo: „Žádná náhoda parity WTA.“ A newyorské čtvrtfinále na tvrdém povrchu proti jedničce tu tezi podpírá.
Čísla z profilu WTA ukazují trajektorii, ne skok:
- Konec sezony 2025: světová třináctka
- Aktuální ranking: sedmička
- Wimbledon 2026: titul
- US Open 2026: čtvrtfinále, prohra s jedničkou o pár bodů
Tohle není příběh jednoho vydařeného turnaje. Je to křivka, která míří nahoru a zatím nezpomaluje.
Co to znamená pro českou perspektivu
Z českého pohledu je lákavé napsat „největší česká tenisová naděje současnosti“. Jenže slovo „naděje“ už nesedí. Nosková má grandslamový titul, drží se v top desítce a proti nejlepší hráčce planety prohrává až v posledním možném momentě. To není naděje. To je realita.
Podle nás je podstatnější, jak ji čte zahraniční expertní komunita. Když Gilbert, Roddick a Wertheim, lidé, kteří formují americký tenisový narativ, shodně tvrdí, že Nosková patří do nejvyššího patra natrvalo, má to váhu, kterou český mediální prostor sám vytvořit nemůže. Přezdívka „Supernova“ může znít uměle, ale funguje jako značka: prudký vzestup, který se nerozplynul.
Příště už to nebude senzace
Sabalenková a Nosková se mohou potkat znovu už na Australian Open. A pokud k tomu dojde, nikdo v newyorské, melbournské ani pařížské press room nebude psát o překvapení. Budou psát o zápase dvou hráček, které patří do druhého týdne grandslamů.
Osmnáct es na Arthur Ashe Stadium nezměnilo výsledek. Změnilo ale to, jak svět Lindu Noskovou čte, a Brad Gilbert se své přezdívky opravdu vzdávat nehodlá.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář