Jedna lžíce mouky do záchodu před spaním. Proč to funguje líp než drahé přípravky z obchodu

Jednou z nejnavštěvovanějších místností v domácnosti je koupelna, případně toaleta. Do jejich úklidu se však hospodyňky většinou nijak zvlášť nehrnou. Přestože se například záchod musí průběžně udržovat v čistotě,
vyplatí se ho pravidelně podrobovat pořádnému vydrhnutí. V míse se hromadí škodlivé bakterie, takže byste její čištění podceňovat opravdu neměli. Můžete k tomu využít spoustu prostředků, které nabízejí obchody, nebo tuto šetrnější, levnější a hlavně účinnou vychytávku. Stejnou práci odvede mouka
Chemické čisticí prostředky, které najdete na pultech obchodů, bývají příliš agresivní, abrazivní a nešetrné k životnímu prostředí. Nezřídka se také stane, že s nimi toaletní mísu ani pořádně nevyčistíte,
aniž byste museli opravdu hodně přitlačit a vyrukovat na špínu a usazeniny i se zubním kartáčkem. To všechno ale absolvovat nemusíte, pokud se nebojíte experimentovat s některými lidovými recepty.
Některé používaly i naše babičky, které neměly na rozhazování, a díky tomu se naučily používat k
úklidu levné suroviny. Jednou z těch, jež dokážou zpříjemnit čištění toalety, je obyčejná mouka. Umí prý doslova zázraky. Stačí, když záchod spláchnete, aby se stěny mísy navlhčily, a pak je poprášíte zhruba jednou lžící mouky. Pak si jednoduše připravíte roztok, který v kombinaci s moukou bude mít opravdu skvělý účinek. Mouku nechte přes noc působit
Připravte si jen kyselinu citronovou, vodu a lahev s rozprašovačem. Tři lžíce kyseliny smíchejte s litrem vody a přelijte roztok do lahve. Posledním krokem je nastříkání roztoku na boky porcelánové toalety.
Nechte směs působit přes noc. Ráno bude stačit, když spláchnete a štětkou záchod přejedete, aby se odstranily zbytky směsi. Toaleta bude zářit čistotou i bez chemie – a nemusíte se bát, že by mouka ucpala odpad. Zdroj fotografie: Depositphotos
Kdykoliv budete potřebovat mísu dezinfikovat, dezodorizovat nebo vyčistit, můžete tento postup opakovat. Použití mouky je ve skutečnosti čistě technickým fíglem,
aby se kyselina citronová udržela na co největší části mísy. Mouka ji vstřebá, takže se nesveze po bocích na dno záchodu a čistění je účinnější. Kyselina citronová je univerzální čisticí prostředek, který skvěle zabírá na vodní kámen, ale také na plísně, mikroby a nečistoty. Dobře funguje i ocet se solí
Na podobném principu je možné k čištění toalety a odstranění vodního kamene i nečistot použít namísto kyseliny citronové třeba bílý ocet. Je to sice o trochu pracnější, ale
výsledek vás příjemně překvapí. Stačí, když trochu bílého octa zahřejete a pak ho smícháte s hrubou solí. Pastu, která by vám měla vzniknout, nakonec rozetřete po stěnách toaletní mísy a necháte ji přes noc působit. Druhý den záchod vydrhnete štětkou a spláchnete.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz