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Velké kulaté koláče z kynutého těsta, které potěší tvarohem, mákem i poctivou drobenkou

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Když jsem tyhle valašské kynuté koláče pekla poprvé, měla jsem trochu respekt hlavně z těsta. Nakonec právě omládek a tenčí vrstva těsta udělaly největší službu. Koláče vyšly velké, kulaté, s poctivou makovou i tvarohovou náplní a křehkou drobenkou. Jsou sváteční, ale přitom úplně domácí a člověk z nich má radost už ve chvíli, kdy se začnou v troubě zvedat okraje.
Obrázek k receptu na Kynuté koláče s tvarohovou a makovou náplní a s drobenkou jsou velké, kulaté a luxusní

Obrázek k receptu na Kynuté koláče s tvarohovou a makovou náplní a s drobenkou jsou velké, kulaté a luxusní

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Kynuté koláče s tvarohovou a makovou náplní a s drobenkou jsou velké, kulaté a luxusní
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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