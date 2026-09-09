Vozový park PSG vyráží dech. Rolls-Royce, Lamborghini, ale i dodávka a malý Smart. Dva hráči překvapili fanoušky

Showroom za branami Poissy
Campus PSG v Poissy, sto hektarů trávy, betonu a ambicí na adrese 100 Rue du Grand Paris, je pro veřejnost prakticky uzavřený. Běžné tréninky probíhají za zavřenými branami, fanoušci se dovnitř dostanou jen výjimečně, při speciálních dnech typu první Campus Tour v červenci 2026 nebo při zářijových Dnech kulturního dědictví. Jenže brány se otevírají alespoň kamerám mobilů. A ty zachycují, co parkuje venku.
A parkuje tam hodně. Gianluigi Donnarumma přijíždí v Lamborghini Urus. Bradley Barcola si pořídil Lamborghini Urus Venatus s úpravou Mansory, jejíž cena se odhaduje na 11 až 17 milionů korun. Lucas Hernández byl v dubnu 2025 identifikován jako majitel Rolls-Royce Spectre Mansory za zhruba 18 až 20 milionů korun. A v září 2026 přijel Nuno Mendes na trénink v Rolls-Royce Cullinan Mansory, který francouzský server Sportune ocenil na téměř 25 milionů korun. Ousmane Dembélé přidává Bentley Bentayga Mansory kolem 12,5 milionu. Mezi tím se proplétají Mercedesy třídy G, Porsche 911 GT3 RS, Audi e-tron GT a tu a tam soukromý Mercedes V-Class s řidičem.
V tomhle prostředí není Lamborghini překvapení. Překvapení je Smart.
Dva příjezdy, které rozbily algoritmus
Fabián Ruiz, španělský záložník, jezdí na tréninky ve Smartu. Ne jednou, ne jako vtip. Už v prosinci 2023 ho starší soupis Sportune uvádí vedle Audi Q8 právě se Smartem. V březnu 2025 portugalský deník A Bola zmiňuje Smart Brabus. A v srpnu 2026 španělská La Vanguardia znovu popisuje jeho příjezd, tentokrát jako Smart Fortwo. Zdroje se rozcházejí v přesné verzi, ale v jednom se shodují: Ruiz v tom autě jezdí opakovaně, přes více sezon. Není to póza. Je to zvyk.
Druhý virální moment přišel 31. srpna 2026. João Neves, portugalský středopolař, zaparkoval před Campusem v užitkovém Peugeotu Partneru. Video se rozletělo po sociálních sítích tak rychle, že na něj oficiální účet Peugeotu stihl reagovat dřív než samotný klub. Proč zrovna dodávka? Neves to veřejně nevysvětlil. PSG taky ne.
A právě ta absence vysvětlení živí virál víc než jakákoli tisková konference.
Proč se šíří dodávka, a ne Rolls-Royce
V uniformně bohatém prostředí PSG funguje skromnost jako statusový protikód. Když každý druhý spoluhráč přijede v autě za deset milionů, další SUV s karbonovou kapotou nikoho nezastaví. Ale Peugeot Partner? To je narušení vzorce, a algoritmy sociálních sítí milují narušení vzorců.
Klub přitom od července 2026 má oficiálního automobilového partnera, čínskou BYD, která má dodávat vozy BYD a DENZA pro každodenní provoz. O to pikantněji působí, že největší bezplatnou reklamu na parkovišti PSG udělal zrovna francouzský Peugeot.
U Ruize je situace jiná. Smart u něj není jednorázový gag, ale doložitelná preference táhnoucí se minimálně od sezony 2023/24. Vedle něj vlastní i Audi Q8, takže nejde o to, že by si nemohl dovolit víc. Spíš si vybírá, co mu vyhovuje. V kabině, kde garáž za 50 milionů korun není výjimka, je tohle tiché gesto čitelnější než cokoli okázalého.
PSG versus zbytek Evropy: showroom proti korporátu
Zajímavé je srovnání s jinými velkokluby. Real Madrid od září 2024 přebírá oficiální elektrickou flotilu BMW, a výsledek je téměř korporátně homogenní. El País Motor v květnu 2026 popsal parkoviště ve Valdebebas jako řadu identických BMW, z níž vyčníval jediný Thibaut Courtois ve Ferrari Purosangue. Manchester City má od září 2026 taky BYD jako partnera a dodávky vozů pro City Football Academy.
PSG oproti tomu působí jako osobní showroom. Žádná sponzorská uniformita, každý hráč přijíždí v tom, co si sám vybral, od úprav Mansory za desítky milionů po městský Smart za pár set tisíc. Tahle pestrost je paradoxně autentičtější než sponzorsky sjednocená flotila. A zároveň vytváří prostor pro virální momenty, které by na parkovišti plném identických BMW prostě nemohly vzniknout.
Co říká parkoviště o klubu
PSG hlásí za sezonu 2025/26 rekordní ekonomické výsledky s mzdovým poměrem pod 65 % obratu. Peníze v klubu rozhodně nechybí. Tím spíš je pozoruhodné, že dva z nejsledovanějších momentů poslední doby nevznikly kolem nového posílení kádru ani kolem trofeje, ale kolem toho, čím kdo přijel na trénink.
Nuno Mendes v Cullinanu za téměř 25 milionů korun nikoho nezastavil. João Neves v dodávce za zlomek té částky ano. V ekonomice pozornosti platí jiná pravidla než v autosalonu, a parkoviště v Poissy je dnes víc než jen místo, kde hráči nechávají auto. Je to neúmyslná sociální síť s karbonovou kapotou a občasnou dodávkou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle