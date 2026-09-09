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Zelný salát se zbytky z lednice nebo komory: Chytrý způsob, jak připravit levnou a svěží přílohu bez plýtvání

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Skvělá volba pro dny, kdy v lednici zůstane kus zelí, jedna mrkev a ve spíži pár drobností, které je škoda nechat ležet. Právě tehdy dělám tento zelný salát ze zbytků, protože je rychlý, levný a přitom příjemně křupavý. Stačí jemně nakrájené zelí, jednoduchý sladkokyselý nálev nebo lehký dresink a během chvíle je na stole příloha, která se hodí k masu i jen tak k večeři.
Obrázek k receptu na Zelný salát se zbytky z lednice nebo komory: Chytrý způsob, jak připravit levnou a svěží přílohu bez plýtvání

Obrázek k receptu na Zelný salát se zbytky z lednice nebo komory: Chytrý způsob, jak připravit levnou a svěží přílohu bez plýtvání

Zdroj: Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Recept na Zelný salát se zbytky z lednice nebo komory: Chytrý způsob, jak připravit levnou a svěží přílohu bez plýtvání
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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