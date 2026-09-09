Zelný salát se zbytky z lednice nebo komory: Chytrý způsob, jak připravit levnou a svěží přílohu bez plýtvání

Když v lednici zůstane kus zelí, trochu povadlá mrkev a ve spíži pár surovin, které se pořád jen přesouvají z police na polici, tenhle salát se hodí. Nestojí skoro nic, nevyžaduje vaření a pěkně křupe. Zelí stačí nakrájet na tenké nudličky, promíchat se sladkokyselou zálivkou nebo lehčím dresinkem a za chvíli máte přílohu k masu, k bramborám, případně jednoduchou večeři.
Z
bílého zelí bude klasika, jakou zná skoro každý. Kousek červeného zase přidá barvu, což se na stole neztratí. A když v misce leží půlka jablka, zbytek cibule nebo načatý sáček semínek, klidně je přidejte. Tohle není , kvůli kterému se vytahuje váha a hlídá každý gram. Spíš se vezme to, co zrovna je, a většinou to salát dopadne dobře.
Můj tip zní: Nakrájené zelí osolte a krátce promněte rukama. Jen chvíli, žádné dlouhé mačkání. Pustí trochu šťávy, změkne tak akorát, ale zůstane křupavé. Zelný salát má v kuchyni pevné místo
z domácích kuchyní jen tak nezmizel a asi hned nezmizí. Je levný, suroviny bývají po ruce a dá se udělat několika způsoby. Někdo na něj nalije Zelný salát sladkokyselý horký nálev, jiný raději míchá studený krémový dresink, trochu podobný tomu u coleslawu. Výsledek je pokaždé trochu jiný. Horký nálev zelí víc poddá a zjemní, studený dresink ho nechá svěžejší, pevnější a křupavější. Recept na levný a křupavý zelný salát ze zbytků
Doba přípravy: 20 minut
Doba odležení: alespoň 2 hodiny
Počet porcí: 4 až 6 porcí Ingredience pro přípravu 500 g bílého zelí 1 kus větší mrkve 1 kus menší cibule 1 kus menšího jablka, pokud zbylo 3 lžíce slunečnicového nebo řepkového oleje 2 lžíce octa 1 lžíce cukru 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého pepře 1 lžička kmínu, volitelně 2 lžíce semínek nebo ořechů ze zásoby, volitelně Postup přípravy svěžího a křupavého zelného salátu
1.
Zelí očistěte, vykrojte tuhý košťál a listy nakrájejte najemno. Pokud se vám nechce dlouho stát u prkénka, nastrouhejte ho nahrubo. Funguje obojí, jen tenké krájení dá salátu příjemnější strukturu.
2. Přidejte
sůl a zelí krátce promněte rukama. Stačí pár zmáčknutí. Cílem je, aby listy povolily a lépe nasákly zálivku, ne aby z nich vznikla měkká hromádka bez života.
3.
Mrkev nastrouhejte nahrubo, cibuli nakrájejte na tenké proužky. Pokud máte po ruce jablko, přidejte ho nastrouhané nebo nakrájené na jemné nudličky. Salát pak chutná svěžeji a méně ostře. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Přidáme ostatní ingredience, mrkev nastrouháme na struhadle.
4. V malé misce prošlehejte
olej, ocet, cukr a pepř. Kdo má rád výraznější chuť, může přisypat i trochu kmínu. U zelí není potřeba vymýšlet složitý dresink, pár běžných surovin bohatě stačí.
5. Všechno dejte do větší mísy a přelijte zálivkou. Promíchejte pořádně, hlavně odspodu, protože právě tam se dresink rád drží. V této chvíli můžete přidat také
semínka nebo hrst nasekaných ořechů, pokud chcete salát o něco sytější. Zdroj: se souhlasem Lída Novotná, Všechno zalijeme zálivkou a pořádně promícháme.
6. Mísu zakryjte a salát uložte alespoň na
2 hodiny do lednice. Odležení je u zelí znát. Trochu změkne, ale pořád bude křupat, a chuť octa, cukru i soli se spojí. Před podáváním salát ochutnejte
7. Podle potřeby přidejte špetku
soli, pár kapek octa nebo trochu cukru. Zelí není pokaždé stejné; někdy je sladší, jindy si řekne o výraznější dochucení.
8. Podávejte ke
karbanátkům, pečenému masu, bramborám nebo jen s krajícem chleba jako lehkou večeři. V uzavřené nádobě vydrží v lednici asi 2 až 3 dny. Nejlepší bývá první a druhý den, kdy si ještě drží křupavost. Rady hospodyňky z domácí kuchyně Pokud chcete salát ve stylu hospodské klasiky, udělejte ho o něco kyselejší a nechte ho opravdu dobře vychladit. Když zbyl kousek červeného zelí, přimíchejte ho k bílému. Salát bude barevnější a chuťově mu to sluší. Máte doma limetu nebo citron? Pár kapek na konec salát pěkně osvěží. U červeného zelí tahle drobnost funguje obzvlášť dobře. Když má salát vydržet v lednici co nejhezčí, dávám ho do suché uzavíratelné nádoby a nenechávám ho stát v přebytečné tekutině. Pokud pustí víc šťávy, před dalším podáváním ho jen lehce promíchám a část tekutiny sliju.
Naložený zelný salát s mrkví a cibulí, který vydrží ve sklenici svěží celé měsíce. Plný vitamínů a bez zavaření
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Lída Novotná