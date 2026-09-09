Zelená rajčata zčervenají za 24 hodin. Stačí polévková lžíce přísady, kterou máte v kuchyni a stojí pár korun

Každý zahrádkář sní o bohaté úrodě rajčat, která se protáhne až do podzimu. Dobrou zprávou je, že dosažení tohoto cíle nemusí být tak náročné, jak se zdá. Jedna jednoduchá přísada vám totiž pomůže
změnit zelená rajčata na červená doslova během okamžiku. Touto kouzelnou přísadou není nic jiného než obyčejná sůl, předmět denní potřeby, který dokáže zázraky nejen při vaření, ale i v zahradničení. Díky soli už žádná zelená rajčata
Existují tři účinné metody výživy rajčat s přídavkem soli, z nichž každá slouží jinému účelu a rostlinám rajčat prospívá různými způsoby. Vyberte si proto to použití, které se vám bude hodit aktuálně nejlépe.
Koncentrovaný solný roztok proti nemocem
Připravte si koncentrovaný roztok soli rozpuštěním 200 až 300 g soli v 10 litrech vody. Tato metoda by se měla používat šetrně, ideálně jednou měsíčně. Rajčata skvěle ochrání před plísní, která se objevuje především v chladném a deštivém počasí. Koncentrovaný roztok soli působí jako preventivní opatření a vytváří nepříznivé prostředí pro rozvoj choroby.
Zdroj fotografie: NeoMeesje / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0 Prodloužení plodnosti rajčat
Pro ty, kteří chtějí prodloužit dobu plodnosti svých
rajčat, přichází na řadu jiný solný roztok. Tento roztok připravíte tak, že v 10 litrech vody smícháte 1 šálek dřevěného popela nebo popela ze spáleného rostlinného materiálu s 1 polévkovou lžící soli. Dbejte na to, aby se všechny složky důkladně promíchaly a vznikl homogenní roztok. Toto hnojivo aplikujte ke kořenům každé rostliny, přičemž na jeden keř použijte přibližně 1 litr roztoku. Toto hnojení opakujte každých 7 dní, abyste udrželi nepřetržitou produkci plodů.
A jak to funguje? Velmi jednoduše. Kombinace dřevěného popela a soli poskytuje rostlinám rajčat základní živiny a podporuje jejich růst a vývoj.
Dřevěný popel je bohatý na draslík, který je nezbytný pro tvorbu plodů a kvetení, zatímco sůl pomáhá zlepšovat strukturu půdy a usnadňuje rostlinám příjem živin. A skvěle vám může pomoci i roztok mléka s jódem. Zvýšení chuti a sladkosti rajčat
Pokud toužíte po sladších a aromatičtějších rajčatech, můžete toho dosáhnout pomocí jednoduchého roztoku na bázi soli.
Smíchejte 1 polévkovou lžíci soli v 10 litrech vody a použijte ji k zalévání rajčat jednou za 14 dní, přičemž na jeden keř aplikujte přibližně 1 litr roztoku. Snažte se však používat běžnou sůl – nikoli tu obohacenou jódem. Ta by totiž chuti rajčat naopak prospět vůbec nemusela.
Tento způsob výživy zvyšuje chuť a sladkost rajčat tím, že podporuje přirozené procesy uvnitř rostlin. Solný roztok pomáhá rajčatům
absorbovat z půdy více živin včetně cukrů, což vede k lahodnější a celkově mnohem lepší chuti. A stejný trik se hodí i pro oblíbenou červenou řepu. I u ní vede mírný stres, způsobený objevením soli v půdě, k vyšší sladkosti sklizených bulev.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři