KOMENTÁŘ: Domácnosti propadají sítem Nové zelené úsporám. Co vše se změnilo?

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Dlouhé roky program fungoval tak, že kdo investoval do úspornějšího bydlení, mohl získat dotaci, která část nákladů pokryla. Nyní je situace jiná. V běžné části programu podpora spočívá ve zvýhodněném úvěru, u kterého stát prostřednictvím Státního fondu životního prostředí kompenzuje část úroků, zatímco žadatel splácí samotnou jistinu. Na jednu stranu může jít o velmi zajímavou úsporu, v praxi ale program není dostupný každému.
Mezi dvěma programy vzniká mezera
Je na místě zmínit, že program myslí i na zranitelné domácnosti prostřednictvím Nové zelené úsporám Light. Problém ale může nastat u lidí, kteří se ocitnou „někde mezi“. Existuje totiž řada domácností, jejichž příjem je příliš vysoký na to, aby splnily podmínky NZÚ Light, zároveň však jejich finanční situace nemusí být dostatečně silná na to, aby jim banka schválila úvěr v rámci běžné NZÚ. Právě pro tuto skupinu tak může být cesta k podpoře ještě složitější než dříve.
Současný způsob podpory tak vytváří určitý paradox. Splnění podmínek programu ještě samo o sobě neznamená, že žadatel na financování skutečně dosáhne. U běžné NZÚ musí navíc projít standardním posouzením banky nebo stavební spořitelny. Pro domácnosti s dostatečnou bonitou může být takový systém velmi výhodný. Pro ty, které se pohybují na hranici svých finančních možností, ale může být podpora hůře dostupná.
Neznamená to, že je nový systém špatný. Jen už neplní stejnou roli jako dříve. Z pohledu dostupnosti bydlení a energetických úspor byl původní model pro řadu domácností jednodušší a srozumitelnější. Současné nastavení je naopak přesnější v tom, komu a jakou formu podpory poskytuje, zároveň ale může některé domácnosti stavět do nepříjemné mezery.
Řešení pro budovy, kde rekonstrukce nedává smysl
Novostavby jsou z nové verze programu vyjmuty. Naštěstí ale zůstala (byť také v upravené verzi) možnost výstavby rodinného domu na místě původní stavby. Mnoho starších domů je totiž ve stavu, kdy jejich rekonstrukce nedává technicky ani ekonomicky smysl. Snahy zachovat za každou cenu původní objekt mnohdy vedou k nákladným kompromisům, složitým stavebním úpravám a výsledku, který ani zdaleka nedosahuje kvalit nové stavby. Pokud je dům v takovém stavu, může být jeho demolice a výstavba nového energeticky úsporného domu rozumnějším řešením než opakované a nákladné stavební úpravy.
Pozitivní je i širší princip, který za touto změnou stojí. Místo další zástavby volných ploch program motivuje k využívání parcel, na nichž už dům stojí nebo stál. To pomáhá omezovat rozšiřování zástavby do krajiny a zároveň dává druhou šanci místům, která by jinak mohla dlouhodobě chátrat.
Je systém nastavený dobře?
Celkově přibyla v nové verzi řada pravidel, výjimek a podmínek. Rozhoduje stáří domu, typ plánovaných opatření i to, zda jde o rekonstrukci nebo novou stavbu po demolici. Samotné splnění podmínek programu navíc u běžné NZÚ ještě neznamená, že žadatel úvěr skutečně získá. To vše zvyšuje nároky na přípravu projektu a orientaci v podmínkách programu.
Nová zelená úsporám tak dnes není program, který automaticky usnadňuje cestu k vlastnímu bydlení. Spíše vyvolává otázku, zda je mezi těmito dvěma možnostmi dostatečný prostor i pro domácnosti, které nesplní podmínky Light, ale zároveň nemají dostatečnou bonitu pro úvěr.
Běžná část programu NZÚ tak spíše pomáhá těm, kteří už mají dostatečně silné finanční zázemí a chtějí investovat do kvalitnějšího a úspornějšího domu. To nemusí být nutně špatně. Je ale dobré si uvědomit, že pro domácnosti, které zůstávají „mezi“, bude dostupnost podpory důležitým testem toho, jak dobře je nový systém nastavený v praxi.
Změny nelze hodnotit pouze jako krok zpět ani jako jednoznačné zlepšení.
Naštěstí byla zachována alespoň podpora výstavby na místě demolovaných domů a zachována možnost pomoci domácnostem, které splní podmínky NZÚ Light.
Současně ale přesun běžné podpory směrem ke zvýhodněným úvěrům znamená, že pro část domácností bude cesta k financování složitější než dříve. A právě to je možná největší změna, kterou Nová zelená úsporám v roce 2026 přinesla.