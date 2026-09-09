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Chlebíčky se sardelovou pastou jsou retro hit, který má stále co nabídnout

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Pamatujete na sardelové chlebíčky z rodinných oslav a silvestrovských stolů? Doma je dělám, když chci něco rychlého, trochu retro a přitom pořád dobrého. Základ stojí na změklém másle a sardelové pastě, která pomazánce dá výraznou chuť, takže stačí pár obyčejných surovin a večeře nebo pohoštění je hotové raz dva.
Obrázek k receptu na Chlebíčky se sardelovou pastou jsou retro hit, který má stále co nabídnout

Obrázek k receptu na Chlebíčky se sardelovou pastou jsou retro hit, který má stále co nabídnout

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Chlebíčky se sardelovou pastou jsou retro hit, který má stále co nabídnout
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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