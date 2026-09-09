Chlebíčky se sardelovou pastou jsou retro hit, který má stále co nabídnout

Sardelové chlebíčky si člověk většinou pamatuje z rodinných oslav, ze Silvestra nebo z vitríny v lahůdkách. U nás doma se k nim vracím hlavně tehdy, když je potřeba nachystat něco rychlého na stůl. Trochu retro, ano, ale pořád poctivé. Základ nestojí na ničem složitém: změklé máslo a sardelová pasta. Právě pasta pomazánce dodá slanou, výraznou chuť, takže není nutné kolem toho vymýšlet velkou kuchařinu.
Na tyhle
chlebíčky nepotřebujete dlouhý nákupní seznam ani obíhat půl obchodu. Když se pomazánka dobře utře, namaže se na veku, přidá se cibule, kousek kapie nebo okurky a za pár minut je na talíři pohoštění, které vypadá slavnostněji, než kolik práce ve skutečnosti dalo.
Za ta léta jsem recept trochu upravovala. Někdy zůstanu jen u máslové varianty, jindy do základu přidám trochu
tvarohu nebo . Pomazánka je potom jemnější, lépe se roztírá a tolik netáhne za nůž. Jediné, na co je potřeba dát pozor, je sůl. Sardelová pasta bývá dost taveného sýra výrazná sama o sobě, někdy až překvapivě.
Můj tip: Dejte jí nejdřív méně, promíchejte, ochutnejte a teprve pak případně přidejte další. Sardelové chlebíčky jako poctivá česká retro klasika
Sardelové chlebíčky patří k pohoštění, které má spousta lidí spojené s lahůdkářstvím, návštěvami a domácími oslavami. V klasické podobě se dávají na plátky veky potřené výraznou pomazánkou. Navrch obvykle přijde kolečko cibule, kousek nakládané kapie a něco zeleného na ozdobu. Podobně je člověk potká i dnes v tradičnějších lahůdkách. U hotových chlebíčků platí skladování do 5 °C a nejlepší je sníst je do 48 hodin. Recept na domácí chlebíčky se sardelovou pastou
Doba přípravy: 20 minut Počet porcí: 10 až 12 chlebíčků Celkový čas přípravy: zhruba 20 minut Ingredience, které budeme potřebovat 1 ks menší veky 100 g změklého másla 2 až 3 lžíce sardelové pasty 80 g taveného sýra bez příchuti 50 g měkkého tvarohu 1 ks menší cibule 4 ks ředkviček 1 ks nakládané kapie 2 snítky kopru nebo pár lístků kudrnky 1 ks kyselé okurky Postup přípravy sardelových chlebíčků
1. Nejdřív nechte
máslo změknout při pokojové teplotě. Se studeným máslem se sardelová pasta spojuje špatně a v pomazánce pak zůstávají drobné hrudky. Na chlebíčku to není nic příjemného.
2. Do misky dejte
změklé máslo, tavený sýr a měkký tvaroh. Vařečkou nebo ručním šlehačem všechno krátce promíchejte dohladka. Nemusí se šlehat dlouho, jde hlavně o to, aby se suroviny spojily.
3. Přidejte
2 lžíce sardelové pasty a znovu promíchejte. Potom ochutnejte. Podle toho, jak výraznou pastu máte, můžete trochu přidat. Pomazánka má být znatelně slaná a výrazná, ale ne tak, aby přebila celé sousto. Zdroj: Pohled 111, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0, Sardelová pasta přidá pomazánce výraznou chuť a slanost
4.
Veku nakrájejte šikmo na plátky silné asi 1 až 1,5 cm. Kdo chce pevnější základ, může ji krátce nasucho opéct. Já to většinou vynechávám, u čerstvé veky to není potřeba.
5. Každý plátek veky potřete vrstvou
sardelové pomazánky. Dejte jí dost, ale ne tolik, aby se hrnula přes okraje. Pak se chlebíček hůř bere do ruky a na tácu působí zbytečně upatlaně.
6.
Cibuli oloupejte a nakrájejte na opravdu tenká kolečka nebo půlkolečka. Ředkvičky omyjte a pokrájejte na plátky. Kapii i okurku nakrájejte na menší kousky, aby se daly na chlebíčky pohodlně rozložit. Chlebíčky ozdobte podle chuti
Kvíz na téma studená česká kuchyně: Chlebíčky jsou jen začátek, všech 10 otázek zodpoví jen experti
7. Mně se nejvíc osvědčila trocha
cibule, plátek ředkvičky, proužek kapie a malý kousek kopru nebo kudrnky. Na talíři to vypadá upraveně a chuťově to nepůsobí jednotvárně.
8. Hotové chlebíčky dejte asi na
10 minut do chladu, pomazánka trochu zpevní. Potom je podávejte k večeři, na oslavu nebo jako studené pohoštění. Skladujte je v lednici do 5 °C. Nejlepší jsou v den přípravy, nejpozději je spotřebujte do 48 hodin. Rady hospodyňky k přípravě chlebíčků se sardelovou pastou Jemnější chuti dosáhnete tak, že uberete sardelovou pastu a přidáte o lžíci víc tvarohu. Cibuli krájejte hodně natenko. Silnější kolečka snadno přetlučou chuť sardelové pomazánky. Na slavnostnější tác se hodí také kolečka vejce natvrdo. Nedávám je ale pokaždé, protože pomazánka pak někdy ustoupí do pozadí. Pokud chlebíčky chystáte dopředu, veku namažte raději až blíž k podávání. Když stojí moc dlouho, pečivo zvlhne a změkne. Ozdoby si můžete nakrájet předem, zavřít do krabičky a uložit do lednice.
Příprava domácí veky s křupavou kůrkou a nadýchanou střídkou: Bochník, který voní celým bytem a vydrží čerstvý
Milovaný český chlebíček je ve světě pokrmem milionářů: Díky tomuto receptu bude chutnat jako z luxusní restaurace